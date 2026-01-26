Обезглавленное тело женщины нашли в мусорном баке в Стамбуле

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщило в своем телеграм-канале, что 24 января около половины восьмого вечера по местному времени в престижном стамбульском районе Шишли было обнаружено тело женщины без головы.

В сообщении консульства сказано, что тело, завернутое в простыни и полиэтиленовые пакеты, обнаружил неназванный мужчина, который собирал вещи из мусорных баков. Он сообщил об этом полиции.

Сотрудники консульства провели совместное расследование с турецкой полицией, прокуратурой и судмедэкспертами, в ходе которого выяснилось, что погибшей оказалась гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова. По данным издания Sabah, ей было 37 лет. СМИ сообщили, что у женщины также были отрублены ноги, а ее личность установили по отпечаткам пальцев.

По данным Sabah, обнаруживший тело Хакимовой мужчина вернулся на место происшествия вместе с полицией, которая оцепила участок улицы и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что голову женщины найти не удалось, но полицейские смогли задержать двух подозреваемых в убийстве. Ими, как сообщили в консульстве, также были граждане Узбекистана. Их задержали при попытке улететь из Турции в Грузию.

Sabah пишет, что правоохранители нашли на улице неподалеку от места, где обнаружили тело женщины, чемодан, вероятно, принадлежавший подозреваемым. Что в нем было, не уточняется. Также пока неизвестны возможные мотивы преступления.

