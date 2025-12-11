EN
Криминал

Мужчина обезглавил финалистку конкурса красоты и вырезал у нее матку

2 минуты чтения 19:04

Власти Швейцарии выдвинули официальное обвинение против 41-летнего мужчины, чье имя не называется. Следствие считает, что год назад он жестоко убил свою жену, а затем расчленил ее, пытаясь избавиться от тела, сказано на сайте администрации города Базель.

Мужчина, который в СМИ выступал под псевдонимом Томас из-за швейцарских законов о неприкосновенности частной жизни, обвиняется в убийстве 38-летней Кристины Йоксимович. Она была найдена мертвой в своем доме 13 февраля 2024 года недалеко от швейцарского города Базель.

Согласно отчету о вскрытии, тело Йоксимович сначала было обезглавлено, а затем расчленено с помощью лобзика, ножа и садовых ножниц. Несколько частей ее тела были измельчены в мощном промышленном блендере, который превратил их в пюре, остальные — растворены в химическом растворе.

Следователи также установили, что, расчленяя тело жены и матери двух своих дочерей, мужчина «осторожно удалил» матку Йоксимович. Параллельно Томас отвлекался просмотром роликов на YouTube.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал

Томас был задержан и взят под стражу на следующий день после обнаружения тела Йоксимович. Мужчина сначала отрицал вину, но вскоре признался, что действительно убил жену, но сделал это исключительно из соображений самозащиты после того, как Йоксимович на него якобы напала.

Однако медицинская экспертиза не обнаружила признаков самообороны, определив причину смерти как удушение. Прокуратура отметила, что Томас продемонстрировал «заметно высокий уровень криминальной энергии и хладнокровия после убийства своей жены».

В настоящее время прокуратура города Базель завершила свое уголовное расследование. Дата судебного разбирательства на данный момент не назначена.
Йоксимович была коронована как «Мисс Северо-Западная Швейцария», а в 2007 году стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария». Позже она открыла свой собственный бизнес в качестве тренера по дефиле.

