Попавшего в скандал из-за абортов без анестезии российского врача обвинили в изнасиловании

Бывшие сотрудники городской больницы Сургута обвинили главврача учреждения Михаила Курносикова в домогательствах, изнасиловании и криминальных абортах, которое он, по словам бывших подчиненных, проводил за деньги после 12-й недели. Об этом говорится в сюжете телеканала «Дождь».

Бывшие сотрудницы больницы рассказали, что Курносиков настраивал сотрудников друг против друга, угрожал тем, что он может подставить их на рабочем месте и уволить по статье. «Все ходят, доносят друг на друга, и ему это нравится», — сказала одна из экс-врачей больницы. Другая собеседница телеканала добавила, что врачи подозревали наличие прослушки в ординаторской.

Еще один бывший врач больницы рассказал, что Курносиков ударил коллегу-ассистента во время операции инструментом. Женщина получила сотрясение мозга и написала заявление в прокуратуру, но позже забрала его и осталась работать в больнице.

Кроме того, бывшие сотрудники больницы обвинили Курносикова в домогательствах. По их словам, он мог спросить у пациентки на операционном столе размер полового органа ее партнера, приставал к молодым врачам и медсестрам, а также совершил изнасилование одной из сотрудниц.

По данным «Дождя», пострадавшая сотрудница уволилась и не захотела обсуждать тему изнасилования. Другая экс-врач больницы рассказала, что во время операции Курносиков трогал ее за грудь.

«В операционной во время операции локтем трогал меня за грудь. Раз тронул, два тронул, три тронул, я уже понимаю, что это не случайность. Половине больницы оказывает знаки внимания, лаборанток хватает. Он мог мне среди ночи позвонить и спросить, сплю я или трахаюсь», — рассказала женщина.

Помимо этого, по словам экс-сотрудников больницы, супруга Курносикова, которая заведует отделением реанимации, могла зайти в операционную во время операции в состоянии алкогольного опьянения и начать выяснять отношения с хирургом.

Также медики рассказали, что Курносиков запрещает делать УЗИ пациенткам и требует, чтобы врачи полагались «только на себя». Он требует, чтобы пациентки ходили по больнице без трусов и только в халатах, а также не позволяет врачам использовать одноразовые пеленки и бахилы, утверждая, что они вызывают рак. Из-за нехватки одноразовых игл в больнице дезинфицируют уже использованные.

В марте прошлого года Курносиков уже оказывался в центре скандала, связанного с его профессиональной деятельностью. Тогда пациентки его больницы обвинили главврача в том, что он проводил аборты без анестезии. После этого Курносиков пожаловался на травлю со стороны «иноагентов».