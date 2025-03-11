Обвиняемый в проведении абортов без анестезии врач пожаловался на травлю со стороны «иноагентов»

Главный врач городской клинической больницы Сургута Михаил Курносиков, которого сразу несколько пациенток обвинили в том, что он проводил им гинекологические процедуры без наркоза, назвал их слова ложью и заявил, что его травят «иноагенты».

«Да нет, конечно, ни у кого претензий. Все в соответствии с законодательством, все четко сделано. Это травля. Там же просто иноагенты пишут. Конкретно атака из-за рубежа идет. Это мошенники. Они потом под этим видом рассылки какие-то делают. Цель — получение денежных средств, не отсюда, а из-за рубежа, от третьих лиц. Это одна из мошеннических манипуляция, я так думаю», — заявил Курносиков изданию «Подъем».

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Жалобы на больницу появились в СМИ в начале марта. Так, 6 марта одна из пациенток, чье имя не называется, рассказала Ura.ru, что ее отправили на аборт по медицинским показаниям. «Прямо на кресле мне начали проводить процедуру на живую. Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — рассказала женщина и добавила, что после аборта ее хотели заставить идти в палату самостоятельно.

Спустя несколько дней другие пациентки рассказали телеканалу «Дождь», что им проводили гистероскопию с выскабливанием и операцию по прерыванию беременности без наркоза. Обе пациентки утверждают, что процедуры выполнял Курносиков.

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«Я сразу сказала врачу, что чувствую адскую боль. Он сказал, что так и тебе и надо, и что в следующий раз буду знать, как делать аборт. После этого целый час от боли была в шоковом состоянии», — поделилась одна из пациенток.

Кроме того, Эля Джакаева рассказала «Понятно. Медиа», что она оказалась в Сургутской больнице, где ей стимулировали искусственные роды, после чего врачи также сделали выскабливание без наркоза и попытались отправить женщину в аптеку.

Еще две жалобы пациенток опубликовало издание «Сибирь. Реалии». По их словам, гинекологические операции без анестезии в сургутской больницы проводят на протяжении 10 лет. Одна из женщин рассказала, что Курносиков затягивал проведение ей аборта, ставя под угрозу ее жизнь.

Сам Курносиков заявил «Дождю», что он не будет разговаривать с «нацистскими элементами». Местный департамент здравоохранения заявил, что проведет проверку. В то же время в сообщении сказано, что в департаменте не получали жалоб от пациенток.