Пропавшего после железнодорожной катастрофы в Испании пса нашли живым

В Испании нашли живым и вернули семье пса по кличке Боро, который пропал после крупной железнодорожной аварии на юге страны 18 января, сообщает Associated Press.

Собака исчезла в день катастрофы с участием скоростного поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид. Один из вагонов сошел с рельсов и столкнулся с другим поездом. В результате погибли не менее 45 человек, более 150 получили травмы.

В поезде находились хозяйка пса Ана Гарсия, ее беременная сестра и сам Боро. Обе женщины получили травмы. Гарсия в последний раз видела своего питомца в момент эвакуации пассажиров, вскоре после этого пес убежал с места происшествия.

Поиски Боро продолжались несколько дней и объединили всю страну. Пользователи соцсетей распространяли фотографии собаки и контакты семьи, поиски активно освещали испанские телеканалы и газеты. В операции участвовали сотрудники Гражданской гвардии, лесные пожарные службы Андалусии, а также волонтеры зоозащитной организации Pacma, получившие разрешение на работу в зоне аварии.

Боро удалось найти на четвертый день поисков в районе Сьерра-Морены. Все это время он провел на холоде, при минусовой температуре и осадках. Ранее сотрудники Гражданской гвардии уже замечали пса, однако он пугался и убегал. В четверг Боро смогли поймать лесные пожарные, которые сообщили о находке в соцсетях и опубликовали фотографии с хозяйкой.

«Большое спасибо всей Испании и всем, кто так активно участвовал, — сказала она. — Это вселило в меня огромную надежду, и мы это сделали».

Боро — черный пес среднего размера, метис шнауцера и водяной собаки. Он запомнился всем своими выразительными белыми «бровями». Его состояние сейчас вызывает опасений, рассказали специалисты.

Сама Ана Гарсия получила во время аварии легкие травмы, а ее беременная сестра с более серьезными повреждениями пока остается в больнице в Кордове.