Политика

Зеленский анонсировал переговоры с Россией и США в ОАЭ

2 минуты чтения 17:45 | Обновлено: 18:25

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России. Она должна состояться уже в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он заявил после саммита с американским лидером Дональдом Трампом на форуме в Давосе.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли за закрытыми дверями и продолжались около часа. Трамп охарактеризовал встречу как «очень хорошую». Положительно о переговорах высказался и советник президента Украины Дмитрий Литвин, пишет Би-би-си. Совместный брифинг по итогам встречи не проводился, в офисе Зеленского пояснили, что стороны решили обойтись без общения со СМИ.

Трамп заявил, что детали переговоров станут понятны позже. И добавил, что американская делегация в ближайшее время планирует встречу с представителями России. «Все хотят, чтобы война закончилась», — сказал он.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Зеленский, в свою очередь, тоже позитивно оценил прошедшую встречу с американским коллегой. Однако отметил, что завершающий этап подобных процессов всегда сложен. «В любом диалоге с любым президентом я должен отстаивать интересы своей страны. Именно поэтому такой диалог, возможно, бывает непростым, но сегодня он был именно таким. Он был позитивным», — сказал президент Украины.

Ранее в четверг, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, выступая на Всемирном экономическом форуме, объявил о «завершающей стадии» переговоров по войне в Украине. Он подчеркнул, что на данный момент все сводится к решению только одного спорного момента.

«Я считаю, что мы сузили круг вопросов до одного. Мы обсудили несколько итераций этого вопроса, что означает — его можно решить. Если обе стороны действительно хотят решить его, то он будет решен», — заявил Уиткофф.

Он также подтвердил, что в четверг отправится в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, а после этого поедет в Абу-Даби.

