Женщину арестовали после самоубийства домогавшегося к ней мужчины

В индийском штате Керала арестовали 35-летнюю Шимджиту Мустафу после самоубийства толкнувшего ее локтем в грудь 42-летнего Дипака У. Об этом сообщило BBC.

Причиной ареста женщины стала жалоба родственников Дипака, которые заявили, что их близкий столкнулся с волной ненависти в интернете после того, как Шимджита опубликовала видео с его участием.

Видео появилось на прошлой неделе. Жительница Индии сняла кадры во время поездки в автобусе, после того, как, по ее словам, Дипак ударил ее локтем в грудь. Видео завирусилось.

Многие в Индии, где домогательства в общественных местах — повсеместное явление, раскритиковали действия мужчины. Через два дня после инцидента в автобусе, 18 января, он покончил с собой. Это произошло на следующий день после того, как Дипаку исполнилось 42 года.

Родные умершего заявили, что мужчина не признавал себя виновным в сексуализированных домогательствах и сильно расстраивался из-за «суда в соцсетях». Семья также обвинила Мустафу в публикации видео с их близким для получения славы и подписчиков.

Шимджита создавала контент для соцсетей местной политической партиеи Indian Union Muslim League. В видео незадолго до ареста женщина заявила, что опубликовала запись с Дипаком, «чтобы привлечь внимание к серьезной социальной и психологической проблеме». По ее словам, действия мужчины не были случайностью или недоразумением.

После жалобы матери Дипака полиция возбудила в отношении Мустафы уголовное дело о подстрекательстве к самоубийству. Женщину поместили под арест на 14 дней без возможности внести залог. Комиссия штата Керала также поручила полиции отчитаться о расследовании в течение недели.