EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Женщину арестовали после самоубийства домогавшегося к ней мужчины

2 минуты чтения 15:41

В индийском штате Керала арестовали 35-летнюю Шимджиту Мустафу после самоубийства толкнувшего ее локтем в грудь 42-летнего Дипака У. Об этом сообщило BBC.

Причиной ареста женщины стала жалоба родственников Дипака, которые заявили, что их близкий столкнулся с волной ненависти в интернете после того, как Шимджита опубликовала видео с его участием.

Видео появилось на прошлой неделе. Жительница Индии сняла кадры во время поездки в автобусе, после того, как, по ее словам, Дипак ударил ее локтем в грудь. Видео завирусилось.

Многие в Индии, где домогательства в общественных местах — повсеместное явление, раскритиковали действия мужчины. Через два дня после инцидента в автобусе, 18 января, он покончил с собой. Это произошло на следующий день после того, как Дипаку исполнилось 42 года.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Родные умершего заявили, что мужчина не признавал себя виновным в сексуализированных домогательствах и сильно расстраивался из-за «суда в соцсетях». Семья также обвинила Мустафу в публикации видео с их близким для получения славы и подписчиков.

Шимджита создавала контент для соцсетей местной политической партиеи Indian Union Muslim League. В видео незадолго до ареста женщина заявила, что опубликовала запись с Дипаком, «чтобы привлечь внимание к серьезной социальной и психологической проблеме». По ее словам, действия мужчины не были случайностью или недоразумением.

После жалобы матери Дипака полиция возбудила в отношении Мустафы уголовное дело о подстрекательстве к самоубийству. Женщину поместили под арест на 14 дней без возможности внести залог. Комиссия штата Керала также поручила полиции отчитаться о расследовании в течение недели.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть