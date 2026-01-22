СМИ рассказали о возможных причинах нападения подростка на школу в Нижнекамске

Возможной причиной нападения подростка на уборщицу школы в Нижнекамске могла стать личная драма. За несколько дней до этого погибла девочка, с которой он общался, а, по некоторым данным, был в нее безответно влюблен. Об этом сообщает издание «Казань онлайн».

Речь идет о шестикласснице по имени Лиза, погибшей 20 января. Как писали местные СМИ, ее тело нашли под окнами дома на улице Строителей. Официальной информации о причинах гибели девочки нет. В качестве версий назывались несчастный случай и суицид.

По данным телеграм-канала Baza, Лиза была обычной школьницей: увлекалась аниме, участвовала в олимпиадах и переживала из-за учебы, поскольку рассчитывала получить аттестат с отличием. Она вела блог, где рассказывала о школьных буднях. Канал также утверждает, что напавший на уборщицу в лицее семиклассник был влюблен в Лизу, однако взаимности не получал, хотя они время от времени общались.

Как следует из публикации, 20 января девочка договорилась о встрече со своим знакомым. Они встретились у местного торгового центра и дошли до дома на улице Строителей, где, как утверждается, был открыт выход на крышу. Подростки поднялись наверх, после чего девочка попросила сделать несколько фотографий, затем она подошла к краю и сорвалась. После произошедшего ее спутник сам вызвал скорую помощь и экстренные службы, а после в соцсетях Лизы якобы появилось написанное им сообщение с призывами не игнорировать психологические трудности и давление, с которыми сталкиваются подростки.

Региональные СМИ обращают внимание, что нападение на лицей произошло 22 января, в день похорон Лизы. Как утверждает Baza, подросток пришел в школу в тактическом разгрузочном жилете, на котором перед атакой написал имя погибшей и дату ее смерти. В сети уже появились соответствующие фотографии. Официальные ведомства связь между гибелью школьницы и действиями подростка пока не подтверждают.

Впрочем, интерес нападавшего к теме оружия, насилия и террора был заметен окружающим еще до гибели Лизы, отмечает издание. Так, августе 2025 года он писал в школьном чате, что «хоть 1 сентября» может прийти в школу с огнестрельным оружием, однако тогда этим сообщениям не придали значения и никаких мер принято не было. Источники телегрма-канала также утверждают, что в его социальных сетях было множество отсылок к преступлениям против учебных и религиозных учреждений в России и за рубежом.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в январе 2026 года подросток сменил никнейм в Telegram на Sygaown, что расшифровывается как Stop Your Genocide Against Our White Nations («Прекратите ваш геноцид против наших белых наций»). Эту же аббревиатуру использовал Тимофей К. из Одинцово, который в декабре убил ученика собственной школы родом из Таджикистана.

Утром 22 января в Нижнекамске ученик седьмого класса пришел в лицей с ножом и напал на уборщицу, которая попыталась его остановить. Школьник также, как сообщается, «произвел выстрел из сигнального устройства» и сам получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «халатность».