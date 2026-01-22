EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ рассказали о возможных причинах нападения подростка на школу в Нижнекамске

2 минуты чтения 15:23

Возможной причиной нападения подростка на уборщицу школы в Нижнекамске могла стать личная драма. За несколько дней до этого погибла девочка, с которой он общался, а, по некоторым данным, был в нее безответно влюблен. Об этом сообщает издание «Казань онлайн».

Речь идет о шестикласснице по имени Лиза, погибшей 20 января. Как писали местные СМИ, ее тело нашли под окнами дома на улице Строителей. Официальной информации о причинах гибели девочки нет. В качестве версий назывались несчастный случай и суицид.

По данным телеграм-канала Baza, Лиза была обычной школьницей: увлекалась аниме, участвовала в олимпиадах и переживала из-за учебы, поскольку рассчитывала получить аттестат с отличием. Она вела блог, где рассказывала о школьных буднях. Канал также утверждает, что напавший на уборщицу в лицее семиклассник был влюблен в Лизу, однако взаимности не получал, хотя они время от времени общались.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Как следует из публикации, 20 января девочка договорилась о встрече со своим знакомым. Они встретились у местного торгового центра и дошли до дома на улице Строителей, где, как утверждается, был открыт выход на крышу. Подростки поднялись наверх, после чего девочка попросила сделать несколько фотографий, затем она подошла к краю и сорвалась. После произошедшего ее спутник сам вызвал скорую помощь и экстренные службы, а после в соцсетях Лизы якобы появилось написанное им сообщение с призывами не игнорировать психологические трудности и давление, с которыми сталкиваются подростки.

Региональные СМИ обращают внимание, что нападение на лицей произошло 22 января, в день похорон Лизы. Как утверждает Baza, подросток пришел в школу в тактическом разгрузочном жилете, на котором перед атакой написал имя погибшей и дату ее смерти. В сети уже появились соответствующие фотографии. Официальные ведомства связь между гибелью школьницы и действиями подростка пока не подтверждают.

Впрочем, интерес нападавшего к теме оружия, насилия и террора был заметен окружающим еще до гибели Лизы, отмечает издание. Так, августе 2025 года он писал в школьном чате, что «хоть 1 сентября» может прийти в школу с огнестрельным оружием, однако тогда этим сообщениям не придали значения и никаких мер принято не было. Источники телегрма-канала также утверждают, что в его социальных сетях было множество отсылок к преступлениям против учебных и религиозных учреждений в России и за рубежом.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в январе 2026 года подросток сменил никнейм в Telegram на Sygaown, что расшифровывается как Stop Your Genocide Against Our White Nations («Прекратите ваш геноцид против наших белых наций»). Эту же аббревиатуру использовал Тимофей К. из Одинцово, который в декабре убил ученика собственной школы родом из Таджикистана.

Утром 22 января в Нижнекамске ученик седьмого класса пришел в лицей с ножом и напал на уборщицу, которая попыталась его остановить. Школьник также, как сообщается, «произвел выстрел из сигнального устройства» и сам получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «халатность».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть