Криминал

Подросток напал с ножом на уборщицу школы в Нижнекамске 

2 минуты чтения 10:32 | Обновлено: 11:17

Ученик многопрофильного лицея № 37 в Нижнекамске пришел в учебное заведение с ножом и напал на уборщицу, сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, женщина ранена в руку, ей оказывается необходимая помощь.

«Учащийся седьмого класса 37-й школы напал с ножом и травмировал руку уборщице. Ее жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудников внутренних дел и Росгвардии нападающий был задержан. В данный момент с ним проводится работа. Приглашены родители в школу. Сейчас все учащиеся школы эвакуированы. Никто из учащихся, слава Богу, не пострадал», — заявил Беляев.

Мэр утверждает, что семиклассник взорвал три петарды, а затем напал на уборщицу и спрятался.

В МВД по республике Татарстан подтвердили задержание подозреваемого. По информации ведомства, нападавшим оказался 13-летний школьник. «Обстоятельства и мотивы действий нападавшего устанавливаются», — говорится в заявлении ведомства.

Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК) и «халатность» (ч. 1 ст. 293 УК). 

Следователи сообщили, что сам нападавший сейчас находится в больнице. По информации СК, школьник «произвел выстрел из сигнального устройства и получил телесные повреждения». По данным Росгвардии, у нападавшего после задержания были найдены и изъяты нож, маска, а также тактические перчатки.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что перед нападением семиклассник по имени Данис сделал несколько фотографий в маске и с ножом в руках, а затем отправил их в чат одноклассников. После этого, как сообщается, он пришел в лицей, где встретил уборщицу, которая попыталась его остановить. Напав на женщину подросток выстрелил из сигнального пистолета, говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным Mash, сразу после нападения Данис написал в классный чат «сосите, хуилы». По предварительной информации телеграм-канала, подросток пришел в лицей, вооружившись ножом и сигнальным пистолетом, из-за травли со стороны других лицеистов.


