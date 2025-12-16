Ученик напал с ножом на школьников в Подмосковье

Ученик одной из школ в подмосковном поселке Горки-2 (входит в Одинцовский городской округ) напал с ножом на школьников и ранил несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Медиа «Москва онлайн» со ссылкой на министерство информации и молодежной политики Московской области пишет, что нападавший задержан и выведен из школы. Количество пострадавших в ведомстве оценили в четыре человека, один из них погиб.

Следственный комитет (СК) подтвердил информацию о погибшем в результате нападения. Им оказался один из школьников, его возраст в публикации СК не называется. Силовики рассказали, что нападавший успел нанести удар ножом школьному охраннику.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье об убийстве (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), однако все обстоятельства произошедшего пока не установлены. Телеграм-канал Mash пишет, что подозреваемый сделал селфи на фоне зарезанного 10-летнего подростка, а раненный охранник находится в тяжелом состоянии.

«Осторожно, новости» пишут, что напавший на учебное заведение учился в нем в девятом классе. Телеграм-канал сообщает, что после начала атаки на школу детей держали в учебных классах, а затем эвакуировали на улицу без верхней одежды.

Телеграм-канал Shot сообщает, что погибший учился в четвертом классе. Во время нападения девятиклассник якобы взял в заложники одного из учеников и приставил нож к его горлу. Shot утверждает, что заложника удалось спасти во время операции силовиков по штурму школы. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В оперативных службах и МВД ТАСС сообщили, что девятиклассник распылил перцовый балончик во время атаки. Его назвали представителем «деструктивного молодежного течения», не уточнив его названия. Телеграм-каналы сообщают, что школьник пришел в заведение в футболке No Lives Matter («ничьи жизни не важны»).