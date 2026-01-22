EN
Крупнейшие города мира столкнулись с нехваткой воды

2 минуты чтения 14:13

Организация Watershed Investigations и The Guardian выяснили, что половина из ста крупнейших городов мира испытывает высокий уровень дефицита воды, при этом 39 из них расположены в регионах с «чрезвычайно высоким уровнем нехватки воды».

Дефицит воды означает, что объем воды, который требуется для общественного водоснабжения и промышленности, близок к тому, чтобы превысить имеющиеся в городе запасы. Часто это вызвано неэффективным управлением водными ресурсами и усугубленным изменением климата, говорится в материале.

Согласно результатам исследования, Пекин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро и Дели входят в число городов, испытывающих экстремальную нехватку воды, а Лондон, Бангкок и Джакарту посчитали городами с очень высоким уровнем дефицита.

Ученые из Университетского колледжа Лондона также провели отдельный анализ спутниковых снимков НАСА. По их данным, к засухе склонны такие города, как индийский Ченнаи, столица Ирана Тегеран и китайский Чжэнчжоу, а с увеличением осадков столкнулись, например, Токио, нигерийский Лагос и столица Уганды Кампала.

На сайте Watershed Investigations опубликована интерактивная карта «Атлас водной безопасности», которая показывает уровень засушливости по всему миру. На карту попали российские города Москва и Петербург. Москва попала в область, склонную к незначительной засушливости, а Петербург — в зону незначительной влажности.

The Guardian отмечает, что в мегаполисах, расположенных в склонных к длительной засухе регионах, проживает около 1,1 миллиарда человек. При этом в городах с тенденцией к увеличению осадков живут около 96 миллионов человек по всему миру. Больше всего засушливых городов в странах.

