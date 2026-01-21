Японскую тюрьму переделали в роскошный отель

Отель будет расположен на территории бывшей тюрьмы Нара, единственного сохранившегося здания из так называемых «Пяти великих тюрем». Таким образом, люксовый отель станет первым в Японии, который создали из бывшей тюрьмы, пишет The Daily Mail.

Для гостей отеля будут представлены 48 номеров класса «Люкс». Издание отмечает, что каждый был переоборудован из тюремных камер-одиночек. Номера разделены на отдельные зоны для сна, отдыха и приема пищи. При этом дизайн подобран таким образом, чтобы создать контраст между прежней историей этого места и современностью: кирпичная кладка сочетается там с домашним уютом деревянного интерьера, пишет издание.

На официальном сайте говорится, что отель откроется для гостей в июне 2026 года. Сам отель, возникший на месте знаменитой тюрьмы, авторы проекта называют «символом современной Японии, открывающей новую главу в ее истории». Цены за одну ночь в номере составляют от 200 до 260 долларов.

Тюрьму Нара в 2017 году признали национальным культурным достоянием, и здание тщательно отреставрировали. Поэтому отель сохранил характерные архитектурные элементы — фасады из красного кирпича, стальные каркасы и радиально расположенные тюремные блоки. Также рядом с отелем для посетителей откроется музей, посвященный тюремному прошлому этого места.

Таким образом, власти префектуры Нара планируют повысить туристический потенциал региона: увеличить средние расходы приезжающих и сделать так, чтобы они оставались в Наре дольше одних суток, отмечает издание News on Japan. На данный момент в среднем туристы тратят около 45 долларов на территории региона, что намного ниже среднего показателя по стране в 70 долларов.

Изначально отель планировалось открыть в 2021 году, но каждый раз сроки смещались. Общий проект строительства обошелся в 136 миллионов долларов.