Самолет Трампа развернулся из-за неисправности после вылета на Всемирный экономический форум

2 минуты чтения 07:54 | Обновлено: 07:55

Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One был вынужден развернуться и вернуться на базу Эндрюс недалеко от Вашингтона из-за «незначительной проблемы с электропроводкой». Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Отмечается, что Трамп все еще намерен вылететь в Давос, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Для этого он воспользуется запасным самолетом. Позже CNN сообщил, что самолет американского президента успешно приземлился на базе, и добавил со ссылкой на источник, что Трамп и его сопровождающие пересядут в два самолета меньшего размера.

Перед вылетом Трамп также заявил, что он «понятия не имеет», чего стоит ожидать от его поездки в Давос, и выразил надежду, что его визит будет «интересным». На ВЭФ Трамп должен выступить с речью и провести несколько встреч, в том числе по поводу Гренландии.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель Владимира Путина оценили переговоры, которые они провели в Давосе накануне с участием также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Так, Уиткофф назвал встречу «очень продуктивной», но не стал отвечать на остальные вопросы и пожелал журналистам хорошего вечера.

Дмитриев, в свою очередь, отказался раскрывать, какие именно темы стороны обсудили в ходе переговоров, отметив лишь, что «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

ВЭФ проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия в форуме и остался в Украине, объяснив это работой над восстановлением подачи электричества и отопления, которых жители Украины лишились из-за российских обстрелов. 

В Давосе Зеленский и Трамп должны были подписать «план процветания» Украины, однако украинский лидер заявил, что план и гарантии безопасности для Украины еще не готовы до конца.

