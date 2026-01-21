Россиянина заподозрили в расправе над 14-летней девочкой из-за конфликта с ее семьей

В городе Инта в республике Коми задержали 37-летнего мужчину, имя которого не называется, по подозрению в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК). В местном Следственном комитете сообщили, что мужчину подозревают в убийстве 14-летней школьницы.

По данным телеграм-канала «112» и «Аргументов и фактов», несколько дней назад девочка по имени Юлия Родина ушла из дома в черных куртке, шапке и ботинках и отправилась в школу. Домой она не вернулась, после чего волонтеры и полиция начали ее искать.

«Тело девочки с телесными повреждениями было обнаружено в ходе проведенных следственно-оперативных и поисковых мероприятий в нежилой квартире подъезда, в котором проживала семья потерпевшей и подозреваемый», — рассказали в СК.

Первый теракт в московском метро Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов Криминал 18 минут чтения

«112» пишет, что между подозреваемым и семьей Родиной был затяжной конфликт, который мог стать причиной преступления. «Аргументы и факты» добавили со ссылкой на СК, что школьница не была изнсилована. В ходе расследования собираются провести экспертизу травм на теле ребенка.

Следователи также намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области жителя города Кемешково приговорили к 20 годам колонии из-за того, что он использовал свою собаку породы шпиц для того, чтобы заманить школьниц к себе домой и применять к ним сексуализированное насилие. Отмечалось, что мужчина не вызывал ни у кого подозрений, а дети сблизились с ним, когда он гулял с собакой во дворе. Всего от его действий пострадали 12 девочек.