Россиянин заманивал школьниц с помощью шпица и насиловал их

Жителя города Камешково во Владимирской области приговорили к 20 годам колонии строгого режима за то, что он использовал свою собаку, чтобы привлекать школьниц, заманивать их к себе домой и совершать над ними сексуализированное насилие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя местного управления Следственного комитета Артема Кулакова.

По его словам, мужчина регулярно выходил гулять со своей собакой породы шпиц во двор. Он привлекал внимание детей и не вызывал ни у кого подозрений.

«Дети стали регулярно общаться с ним и в холодное время года по его приглашению ходили к нему домой попить чай и согреться. Там он совершал действия сексуального характера, а также снимал происходящее на свой мобильный телефон», — рассказал Кулаков.

Последний день Сергея Бодрова Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет Общество 17 минут чтения

Он добавил, что всего от действий жителя Владимирской области пострадали 12 девочек. Обвинительный приговор ему вынесли еще в прошлом году, сообщил собеседник ТАСС. Он также описал ситуацию с преступлениями в отношении несовершеннолетних в регионе в целом.

«Положительным является то, что убийства, похищения, иные особо опасные преступления в отношении детей в нашем регионе носят единичный характер. Вместе с тем остается значительным число преступлений против их половой неприкосновенности. Это почти половина от всех преступлений данной категории», — заявил Кулаков.

Ранее в Магнитогорске следователи закончили расследование в отношении местного жителя, которого обвинили в сексуализированном насилии над девочками от семи до 13 лет. По данным СМИ, мужчина начал совершать свои преступления после развода с женой. При этом у него есть две дочери.