ВСУ сдерживали Россию секретным оружием размером с газонокосилку

Украинские военные на протяжении 45 дней сдерживали российские войска, благодаря своему секретному оружию размером с газонокосилку. Речь идет о беспилотном наземном аппарате DevDroid TW 12.7, который вооружен пулеметом M2 Browning. Об этом The Telegraph рассказал командир подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ NC-13 Николай Зинкевич.

Беспилотный аппарат может управляться солдатом с расстояния до 15 миль (24 километра) и способен преодолевать пересеченную местность со скоростью 4,3 мили в час (почти 7 километров в час) с помощью автоматической системы наведения на базе искусственного интеллекта или дистанционного управления.

По словам Зинкевича, DevDroid TW 12.7, который развернули сразу на нескольких позициях на фронте, шесть недель отражал все атаки, вводя российских солдат в заблуждение. Командир утверждает, что российская сторона не смогла определить, что на позициях находится робот, а не бойцы.

«До самого конца враг не смог определить, что на позиции присутствовал беспилотный наземный аппарат с боевым модулем. Никаких перехватов электронной разведки по этому вопросу не было зарегистрировано, и сам он ни разу не был поражен», — поделился Зинкевич.

При этом DevDroid TW 12.7 позволил ВСУ защищать позиции, для обороны которых обычно требуется от трех до шести солдат.

«Везде, где возможно заменить живого солдата беспилотным транспортным средством, это следует сделать. Именно такие машины изменят ход боевых операций», — подчеркнул командир.

Во время нахождения на неназванных позициях, робот, как сообщается, каждые два дня покидал свой пост для техобслуживания. В течение почти четырех часов экипаж, который находился примерно в 4 километрах от линии соприкосновения, заряжал ему батарею и пополнял боеприпасы.