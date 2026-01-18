EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

ВСУ сдерживали Россию секретным оружием размером с газонокосилку

2 минуты чтения 13:55

Украинские военные на протяжении 45 дней сдерживали российские войска, благодаря своему секретному оружию размером с газонокосилку. Речь идет о беспилотном наземном аппарате DevDroid TW 12.7, который вооружен пулеметом M2 Browning. Об этом The Telegraph рассказал командир подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ NC-13 Николай Зинкевич.

Беспилотный аппарат может управляться солдатом с расстояния до 15 миль (24 километра) и способен преодолевать пересеченную местность со скоростью 4,3 мили в час (почти 7 километров в час) с помощью автоматической системы наведения на базе искусственного интеллекта или дистанционного управления.

По словам Зинкевича, DevDroid TW 12.7, который развернули сразу на нескольких позициях на фронте, шесть недель отражал все атаки, вводя российских солдат в заблуждение. Командир утверждает, что российская сторона не смогла определить, что на позициях находится робот, а не бойцы.

«До самого конца враг не смог определить, что на позиции присутствовал беспилотный наземный аппарат с боевым модулем. Никаких перехватов электронной разведки по этому вопросу не было зарегистрировано, и сам он ни разу не был поражен», — поделился Зинкевич. 

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

При этом DevDroid TW 12.7 позволил ВСУ защищать позиции, для обороны которых обычно требуется от трех до шести солдат.

«Везде, где возможно заменить живого солдата беспилотным транспортным средством, это следует сделать. Именно такие машины изменят ход боевых операций», — подчеркнул командир.

Во время нахождения на неназванных позициях, робот, как сообщается, каждые два дня покидал свой пост для техобслуживания. В течение почти четырех часов экипаж, который находился примерно в 4 километрах от линии соприкосновения, заряжал ему батарею и пополнял боеприпасы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве