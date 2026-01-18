EN
Восемь лыжников погибли из-за схода лавин в Альпах

2 минуты чтения 10:35

В австрийских Альпах в субботу, 17 января, сошли лавины, из-за которых погибли восемь лыжников. Есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на полицию сообщает австрийское новостное агентство APA. 

Инциденты произошли в федеральных землях Штирия и Зальцбург. По данным полиции, первая лавина сошла после полудня в комунне Бад-Хофгастайн на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Лыжница каталась со своим супругом, когда ее внезапно накрыло снегом. Сообщается, что женщина погибла еще до приезда спасателей.

Всего через полтора часа в долине Гроссарталь сошла другая лавина, которая унесла с собой семерых туристов. Четверо человек погибли. По информации службы спасения, один из пострадавших получил серьезные травмы, второй — легкие, а третий человек не пострадал.

Для спасения туристов на место происшествия отправили четыре спасательных вертолета, команды горных спасателей и кинологов Красного Креста, а также группу экстренного реагирования. Личности погибших все еще устанавливаются.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

Еще один смертельный инцидент произошел в результате схода лавины в коммуне Пустервальд в долине Мурталь (Штирия). Под снежный обвал попала группа из семи лыжников, трое из которых погибли. Все они были гражданами Чехии.

Власти напомнили, что в Альпах уже несколько дней сохраняется высокая лавинная опасность. «Несмотря на многократные предупреждения, сегодня снова произошло множество сходов лавин, с фатальными последствиями. Эта трагедия подчеркивает всю серьезность текущей ситуации», — заявил руководитель горноспасательной службы Понгау Герхард Кремсер.

Служба предупреждения о лавинах Зальцбурга заявила, что в действует третий уровень лавинной опасности из пяти  что означает значительную опасность. Отмечается, что в некоторых местах лавины могут сойти даже при небольшой нагрузке на склон.

Спасатели предупредили, что на опасность схода снежного обвала могут указывать трещины в снегу и характерные звуки оседания при ходьбе.

