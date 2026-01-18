Пол обрушился под участниками домашней вечеринки в Париже

Участники домашней вечеринки в одном из многоквартирных домов Парижа провалились с пятого этажа на четвертый из-за обрушившегося пола. Об этом пишут местные СМИ Le Monde и RTL.

Инцидент случился на праздновании 60-летия женщины по имени Магали. Ее гости провалились на этаж ниже в момент, когда около 50 человек собрались вокруг именинницы, чтобы вручить ей праздничный торт.

Сначала пол обрушился под людьми, стоявшими в центре гостинной, затем упали и те, кто находился в других частях комнаты. Пострадавшие падали на других людей, однако затем на них сверху приземлялись другие гости вечеринки.

В результате произошедшего в ночь с 17 на 18 января пострадали 15 человек, один из них находится в критическом состоянии, пишет RTL. У него произошла остановка сердца, врачи экстренно госпитализировали этого человека. Le Monde со ссылкой на префектуру Парижа пишет о госпитализации 16 человек и подтверждает информацию о критическом состоянии одного из пострадавших.

Участник вечеринки рассказал RTL, что после падения на четвертый этаж пострадавшие вызвали экстренные службы и постарались не двигаться, чтобы не провалиться еще дальше в ожидании приезда спасателей.

Полиция исключила версию об утечке газа и считает, что причиной инцидента стало нарушение целостности конструкции здания. Ее вероятная причина, по мнению архитектора по технике безопасности из управления полиции Парижа Антуана Кардона, может заключаться в том, что гости вечеринки начали одновременно прыгать.

Власти временно эвакуировали жильцов дома, разместив двоих из них в здании мэрии, а затем установили в доме подпорки. На следующий день жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.