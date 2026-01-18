EN
Пол обрушился под участниками домашней вечеринки в Париже

2 минуты чтения 21:42

Участники домашней вечеринки в одном из многоквартирных домов Парижа провалились с пятого этажа на четвертый из-за обрушившегося пола. Об этом пишут местные СМИ Le Monde и RTL.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал

Инцидент случился на праздновании 60-летия женщины по имени Магали. Ее гости провалились на этаж ниже в момент, когда около 50 человек собрались вокруг именинницы, чтобы вручить ей праздничный торт.

Сначала пол обрушился под людьми, стоявшими в центре гостинной, затем упали и те, кто находился в других частях комнаты. Пострадавшие падали на других людей, однако затем на них сверху приземлялись другие гости вечеринки.

В результате произошедшего в ночь с 17 на 18 января пострадали 15 человек, один из них находится в критическом состоянии, пишет RTL. У него произошла остановка сердца, врачи экстренно госпитализировали этого человека. Le Monde со ссылкой на префектуру Парижа пишет о госпитализации 16 человек и подтверждает информацию о критическом состоянии одного из пострадавших.

Участник вечеринки рассказал RTL, что после падения на четвертый этаж пострадавшие вызвали экстренные службы и постарались не двигаться, чтобы не провалиться еще дальше в ожидании приезда спасателей.

Полиция исключила версию об утечке газа и считает, что причиной инцидента стало нарушение целостности конструкции здания. Ее вероятная причина, по мнению архитектора по технике безопасности из управления полиции Парижа Антуана Кардона, может заключаться в том, что гости вечеринки начали одновременно прыгать.

Власти временно эвакуировали жильцов дома, разместив двоих из них в здании мэрии, а затем установили в доме подпорки. На следующий день жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

