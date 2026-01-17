EN
СМИ: США задумались о создании Совета мира для Украины по аналогии с Газой

2 минуты чтения 12:52 | Обновлено: 14:06

Американские чиновники предложили расширить мандат Совета мира в Газе и включить в сферу его деятельности «горячие точки», такие как Украина и Венесуэла. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения пишет Financial Times.

Один из собеседников газеты предположил, что Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Совет мира «как потенциальную замену ООН, своего рода параллельный неофициальный орган для работы с конфликтами и за пределами Газы».

По словам неназванного украинского чиновника, который участвует в переговорах с США, создание такой структуры под председательством Трампа является важной частью обсуждений по завершению войны в Украине. «В настоящее время предлагается, чтобы этот совет был создан именно для российско-украинского случая», — заявил чиновник.

Он добавил, что совет, в который войдут представители Украины, Европы, НАТО и России, будет контролировать и гарантировать выполнение мирного плана, состоящего из 20 пунктов.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

Предложение о расширении полномочий Совета мира вызвало обеспокоенность у ряда стран. Сообщается, что изначально орган был создан для оказания помощи в управлении разрушенным палестинским анклавом после двухлетней войны между Израилем и ХАМАС.

«В регионе с осторожностью относятся к этой идее. Это не нормальная процедура», — сказал газете неназванный арабский дипломат. Он добавил, что эта тема обсуждалась среди региональных чиновников. 

В то же время Госдепартамент отказался комментировать идею расширения мандата совета.

16 января Белый дом объявил о создании Национального комитета по управлению Газой (NCAG) и представил состав международного Совета мира. Так, NCAG будет возглавлять Али Шаас, который занимал высокие должности в Палестинской национальной администрации, а в состав Совета мира войдут семь членов, в числе которых госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

