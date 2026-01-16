EN
В Греции заканчивается сыр фета

2 минуты чтения 14:36

Сыр фета может стать предметом роскоши в Греции из-за распространения овечьей оспы. Об этом пишет Politico со ссылкой на местных фермеров.

С момента появления первого случая заболевания на севере Греции в 2024 году власти забили более 470 тысяч овец и коз и закрыли около двух с половиной тысяч ферм по всей стране.

Греческие фермеры просят предоставить им вакцину, чтобы спасти свои стада от овечьей оспы. Евросоюз предлагает предоставить медикаменты бесплатно, но Афины от этого отказываются, ссылаясь на серьезные финансовые последствия и ущерб для экспорта.

Дело в том, что, в случае масштабной кампании по вакцинации скота, Греция попадет в список стран, в которых овечья оспа — эндемическое заболевание, то есть характерное для этой местности. Из-за этого экспорт из Греции может оказаться под угрозой, так как другие страны принимают все усилия, чтобы не допустить ввоз овечьей оспы на свою территорию.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Сейчас скотоводство в Греции находится на грани катастрофы, так как овечья оспа — крайне заразное заболевание. Мировые сельскохозяйственные нормы требуют немедленного убоя всего стада даже при обнаружении одной единственной зараженной особи.

«Если не будут приняты немедленные меры, сыр фета станет предметом роскоши», — сказала Васо Фасула, овцевод из сельскохозяйственного центра Греции — Фессалии, закрывший две с половиной тысяч своих овец в загоне, чтобы защитить их от заражения.

По словам скотоводов, цена на сыр фета уже значительно выросла весной 2025 года. А когда дефицит станет очевидным, стоимость продукта повысится еще сильнее. Сыр фета, который продается сейчас, произведен из молока предыдущих месяцев.

Фермеры и животноводы уже 40 дней блокируют автомагистрали по всей Греции в рамках одной из крупнейших акций в стране за последние годы. Одно из требований — массовая вакцинация. Пока она не начнется, протестующие, по собственным словам, не прекратят демонстрации.

