Интернет и мемы

Песню с миллионами прослушиваний забанили в Швеции

2 минуты чтения 20:58

Песню с миллионом прослушиваний запретили добавлять в чарты в Швеции. Это произошло после того как выяснилось, что композиция создана с помощью искусственного интеллекта, пишет Би-би-си.

Речь идет о песне «Jag vet, du är inte min» или, если перевести на русский, «Я знаю, ты не моя». Она набрала популярность в соцсетях и теперь возглавила рейтинг самых популярных песен Швеции в Spotify.

Композиция относится к фолк-поп-стилю и рассказывает меланхоличную историю о потерянной любви. Исполнитель говорит о разбитом сердце, невыполненных обещаниях и несбывшихся надеждах.

Автором песни указан некто по имени Jacub. Журналисты выяснили, что у него не было подтверждающих его существование профилей в социальных сетях, выступлений в СМИ или дат гастролей.

Журналист-расследователь Эмануэль Карлстен обнаружил, что песня зарегистрирована на нескольких человек, связанных с датской музыкальной компанией Stellar Music. Причем двое из этих людей работают в отделе искусственного интеллекта.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

Эта продюсерская команда, которая называет себя Team Jacub, написала журналисту длинное письмо. В нем авторы песни настаивали, что их неправильно поняли, и назвали ИИ «вспомогательным инструментом» в рамках «творческого процесса, контролируемого человеком».

На вопрос журналиста, был ли Jacub реальным человеком, продюсеры ответили неоднозначно: «Это зависит от определения этого термина».

«Jacub — это художественный проект, разработанный и реализованный командой композиторов, продюсеров и творческих людей. Чувства, истории и переживания, отраженные в музыке, реальны, потому что принадлежат реальным людям».

Такой ответ Team Jacub не удовлетворил шведскую организацию музыкальной индустрии IFPI, которая запретила включать песню в официальных чартах страны.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
