Автор «Песни льда и пламени» рассказал о работе над завершением саги

2 минуты чтения 17:24

Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин в свежем интервью The Hollywood Reporter рассказал о работе над романом «Ветра зимы», разногласиях с HBO при создании сериала «Дом дракона» и перспективах новых проектов по вселенной «Игры престолов».

Мартин подтвердил журналистам, что продолжает работу над шестой книгой цикла «Песнь льда и пламени», которую начал больше десяти лет назад. Он признал, что процесс идет крайне медленно. По его словам, основная сложность связана с большим количеством персонажей и переплетенных сюжетных линий, из-за чего ему приходится постоянно переписывать уже готовые главы.

«Я открываю последнюю главу, над которой работал, и думаю: “Черт, это совсем неудачно”. И начинаю переписывать ее», — рассказал писатель.

При этом 77-летний Мартин подчеркнул, что не намерен передавать завершение саги другому автору, а отказ от работы над книгой посчитал бы личным поражением. Он также отметил, что финал книжной истории будет существенно отличаться от окончания сериала «Игра престолов». Он не будет столь оптимистичным, а судьбы отдельных персонажей разойдутся с экранной версией.

В интервью Мартин затронул и конфликт вокруг сериала «Дом дракона». Он подтвердил, что у него возникли серьезные разногласия с шоураннером Райаном Кондалом при обсуждении третьего сезона, который должен выйти летом этого года. Причиной стали изменения в характерах персонажей и ключевых сюжетных линиях. По словам Мартина, Кондал начал в одностороннем порядке ломать логику сюжета по своему усмотрению. После публичной критики сериала в блоге писатель был временно отстранен от участия в проекте, однако позднее вернулся к работе. На каких условиях его вернули — Мартин не сообщает.

Говоря о будущем вселенной «Игры престолов», писатель отметил, что не может комментировать проекты, находящиеся в разработке, но он согласился, что они существуют. При этом The Hollywood Reporter со ссылкой на источники пишет, что HBO обсуждает развитие отмененного ранее проекта о Джоне Сноу. В одной из версий действие может быть перенесено в Эссос, а среди возможных персонажей упоминается Арья Старк.

Мартин подчеркнул, что, несмотря на участие в многочисленных сериальных и коммерческих проектах, намерен завершить «Ветра зимы» самостоятельно. Сроков выхода романа он по-прежнему не называет.

