Криминал

Россиянин отправил фото полового члена через Госуслуги

2 минуты чтения 00:30 16 января

Житель Самарской области решил направить обращение в Службу судебных приставов. К заявлению он прикрепил личную фотографию порнографического характера, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Против мужчины было возбуждено сразу несколько исполнительных производств. Так как он использовал государственный портал «Госуслуги», чтобы отправить одному из судебных приставов фото своего полового органа.

Жителя Самарской области признали виновным в изготовлении и распространении материалов порнографического характера (часть 3 статьи 242 УК). Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Тем временем стало известно, что во Владимирской области жителя города Камешково приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Мужчина регулярно выходил гулять со своей собакой породы шпиц во двор и привлекал внимание детей.

Ни у кого не возникало подозрений, однако позже выяснилось, что он использовал свою собаку, чтобы заманивать школьниц к себе домой и там совершать над ними сексуализированное насилие. От действий жителя Владимирской области пострадали 12 девочек.

А в столице Казахстана суд вынес приговор 82-летнему мужчине по делу о сексуализированном насилии в отношении его семилетней правнучки. По данным правозащитников, преступление произошло в семейном кругу. Родственники собрались в частном доме, чтобы отпраздновать день рождения ребенка. В разгар торжества мать девочки сама застала прадеда за попыткой изнасиловать ребенка. После этого мужчина скрылся.

