Криминал

82-летний мужчина изнасиловал 7-летнюю правнучку

2 минуты чтения 14:28

В столице Казахстана суд вынес приговор 82-летнему мужчине по делу о сексуализированном насилии в отношении его семилетней правнучки. О вердикте суда сообщила в соцсетях глава фонда «НеМолчиKZ» Дина Смаилова. Информацию о приговоре также опубликовало издание Orda.kz.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

По данным правозащитников, преступление произошло в апреле 2025 года в семейном кругу. Родственники собрались в частном доме, чтобы отпраздновать день рождения ребенка. В разгар торжества мать девочки, как утверждается, сама застала прадеда за попыткой изнасиловать ребенка. После этого мужчина скрылся.

В ночь с 5 на 6 апреля мать пострадавшей обратилась в полицию и к правозащитникам. Подозреваемого, которому на тот момент было 80 лет, задержали на следующий день на вокзале. Затем его арестовали и поместили в изолятор временного содержания.

Адвокат Азамат Сагал, представлявший интересы потерпевшей стороны, отмечал, что расследование относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает максимально строгое наказание. По словам Дины Смаиловой, внутри семьи также звучали призывы не доводить дело до суда из-за преклонного возраста обвиняемого.

«Этот дедушка оказался очень прытким, он четко понимал, что совершил преступление. Когда его поймали с поличным, он сбежал и еще почти сутки запутывал следы, пока его не поймала полиция», — писала Смаилова.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. В фонде «НеМолчиKZ» заявили, что продолжат сопровождать дело и оказывать поддержку семье пострадавшей.

Ранее в декабре та же некоммерческая организация сообщала о деле 14-летней девочки, которой забеременела в результате группового изнасилования. Правозащитники заявляли о том, что семья пострадавшей так и не получила помощи, а подозреваемых у полиции нет.

