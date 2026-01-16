Мужчина несколько лет насиловал дочь под угрозой отправки в детский дом

Суд в Латвии приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за сексуализированное насилие над собственной дочерью-подростком, а также за жестокое обращение с двумя другими несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Согласно материалам дела, с сентября 2017 года по май 2023 года мужчина, проживая вместе с дочерью, не достигшей 16-летнего возраста, неоднократно насиловал ее. Он использовал ситуации, когда оставался с ребенком наедине. В силу возраста девочка не могла в полной мере осознать происходящее и защитить себя, отмечает издание.

Кроме того, мужчина систематически запугивал дочь. В частности, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он заявлял, что если кто-то узнает о происходящем, то семья распадется, а девочка лишится матери и отправится в детский дом. В ходе расследования выяснилось, что осужденный также жестоко обращался с двумя другими малолетними детьми. Он регулярно повышал голос на детей, унижал их и оказывал на них психологическое давление.

Ранее в Германии мужчина был приговорен к девяти годам тюрьмы за многолетнее насилие над собственными детьми. В течение четырех лет он принуждал детей к половым актам в гостиной, иногда привязывал их к кровати и насиловал и приказывал сыну насиловать дочь. По данным следствия, это начало, когда дочери было 10 лет, а сыну — 16.

На этой неделе в Казахстане был вынесен приговор 82-летнему мужчине по делу о сексуализированном насилии в отношении собственной правнучки. Попытка изнасилования была предпринята во время семейного праздника в день рождения девочки, когда ей исполнялось 7 лет.