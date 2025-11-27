EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина годами насиловал своих детей и приказал сыну изнасиловать свою сестру

2 минуты чтения 11:46 | Обновлено: 12:21
Мужчина годами насиловал своих детей и приказал сыну изнасиловать свою сестру

В Германии 49-летнего мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за многолетнее сексуализированное насилие над своими детьми. Суд в округе Оснабрюк признал обвиняемого «полностью ответственным» за свои действия, сообщают Tagesschau и Hamburger Abendblatt.

По данным СМИ, в конце октября дети мужчины дали показания в суде. Они рассказали, что с 2017 по 2021 год отец принуждал обоих детей к половым актам в гостиной. Кроме того, мужчину обвинили в том, что он привязал свою дочь к кровати и изнасиловал ее, а также приказал сыну изнасиловать ее на глазах отца. Дети регулярно подвергались психологическому насилию и угрозам, заявили в суде.

На момент совершения предполагаемых преступлений дочери и сыну фигуранта было от 10 до 16 лет. Сейчас им 17 и 20 лет соответственно. Из-за возраста дочери подсудимого дело рассматривал суд по делам несовершеннолетних.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

«Даже для нас, профессионалов, это было настоящим испытанием, и насилие было трудно осознать», — заявил председательствующий судья на заседании. Вынося приговор, он добавил, что даже «ветераны уголовного права были ошеломлены».

Tagesschau пишет, что во время процесса были рассмотрены более 200 пунктов обвинения. Суд смог принять во внимание только 12 из них. Большая часть процесса проходила в закрытом режиме, чтобы защитить как пострадавших, так и фигуранта. 

Отмечается, что судебный процесс начался с отсрочкой, поскольку мужчина в день начала разбирательства заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Теперь у осужденного есть одна неделя, чтобы подать апелляцию на решение суда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России