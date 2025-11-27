Мужчина годами насиловал своих детей и приказал сыну изнасиловать свою сестру

В Германии 49-летнего мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за многолетнее сексуализированное насилие над своими детьми. Суд в округе Оснабрюк признал обвиняемого «полностью ответственным» за свои действия, сообщают Tagesschau и Hamburger Abendblatt.

По данным СМИ, в конце октября дети мужчины дали показания в суде. Они рассказали, что с 2017 по 2021 год отец принуждал обоих детей к половым актам в гостиной. Кроме того, мужчину обвинили в том, что он привязал свою дочь к кровати и изнасиловал ее, а также приказал сыну изнасиловать ее на глазах отца. Дети регулярно подвергались психологическому насилию и угрозам, заявили в суде.

На момент совершения предполагаемых преступлений дочери и сыну фигуранта было от 10 до 16 лет. Сейчас им 17 и 20 лет соответственно. Из-за возраста дочери подсудимого дело рассматривал суд по делам несовершеннолетних.

«Даже для нас, профессионалов, это было настоящим испытанием, и насилие было трудно осознать», — заявил председательствующий судья на заседании. Вынося приговор, он добавил, что даже «ветераны уголовного права были ошеломлены».

Tagesschau пишет, что во время процесса были рассмотрены более 200 пунктов обвинения. Суд смог принять во внимание только 12 из них. Большая часть процесса проходила в закрытом режиме, чтобы защитить как пострадавших, так и фигуранта.

Отмечается, что судебный процесс начался с отсрочкой, поскольку мужчина в день начала разбирательства заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Теперь у осужденного есть одна неделя, чтобы подать апелляцию на решение суда.