Бани и сауны переживают бум популярности

Популярность бань и саун растет по всему миру, особенно в Европе и США. Об этом рассказало агентство Bloomberg. Новые банные комплексы десятками открываются в Нью-Йорке, Лондоне и других крупных городах мира, намереваясь стать альтернативой кофейням, барам и ночным клубам.
В саунах в Европе и США сейчас можно увидеть накаченных мужчин, молодых специалистов, коллег, проводящих встречи, а также пары, решившие провести свидание в бане, пишет агентство.
Одна из причин роста популярности бань — стремление современного общества максимально оптимизировать свое время, подчеркивает Bloomberg. Помимо этого, молодое поколение любит сауны из-за увлечения биохакингом и стремления к долголетию.
Бани также могут стать пространством без телефонов, где молодые люди могут отдохнуть от гаджетов и информационного шума, а также роскошным убежищем для тех, кого современный мир пугает и удручает. В сауну гораздо проще пойти в одиночку, чем, к примеру в кафе, отметили журналисты. Также там можно легко завязать знакомство с новыми людьми — гораздо проще, чем в большинстве других мест.
Еще один плюс бань, который отмечают опрошенные Bloomberg посетители таких заведений, это отсутствие там алкоголя. Один житель Лондона рассказал, что благодаря саунам перестал пить по вечерам и приходить на работу с похмельем, из-за чего его начальник начал относиться к нему более серьезно.
В Европе особую популярность набирают банные представления, которые на немецком называются «Aufguss», отметило «Би-би-си». В рамках таких мероприятий на раскаленные камни льют воду с эфирными маслами, после чего банщик с помощью полотенца или веера направляет пар на посетителей.
В России популярность бань также растет, писал в феврале прошлого года Forbes. Как отмечалось, зумеры и миллениалы ходят в сауны, чтобы избавиться от хронической усталости и отдохнуть от постоянного цифрового шума. Помимо этого, влияние оказывают тренд на здоровый образ жизни и возможность снимать в банях эстетичный контент для соцсетей.