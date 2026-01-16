Бани и сауны переживают бум популярности

Популярность бань и саун растет по всему миру, особенно в Европе и США. Об этом рассказало агентство Bloomberg. Новые банные комплексы десятками открываются в Нью-Йорке, Лондоне и других крупных городах мира, намереваясь стать альтернативой кофейням, барам и ночным клубам.

В саунах в Европе и США сейчас можно увидеть накаченных мужчин, молодых специалистов, коллег, проводящих встречи, а также пары, решившие провести свидание в бане, пишет агентство.

Одна из причин роста популярности бань — стремление современного общества максимально оптимизировать свое время, подчеркивает Bloomberg. Помимо этого, молодое поколение любит сауны из-за увлечения биохакингом и стремления к долголетию.

Бани также могут стать пространством без телефонов, где молодые люди могут отдохнуть от гаджетов и информационного шума, а также роскошным убежищем для тех, кого современный мир пугает и удручает. В сауну гораздо проще пойти в одиночку, чем, к примеру в кафе, отметили журналисты. Также там можно легко завязать знакомство с новыми людьми — гораздо проще, чем в большинстве других мест.

Последний день Сергея Бодрова Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет Общество 17 минут чтения

Еще один плюс бань, который отмечают опрошенные Bloomberg посетители таких заведений, это отсутствие там алкоголя. Один житель Лондона рассказал, что благодаря саунам перестал пить по вечерам и приходить на работу с похмельем, из-за чего его начальник начал относиться к нему более серьезно.

В Европе особую популярность набирают банные представления, которые на немецком называются «Aufguss», отметило «Би-би-си». В рамках таких мероприятий на раскаленные камни льют воду с эфирными маслами, после чего банщик с помощью полотенца или веера направляет пар на посетителей.

В России популярность бань также растет, писал в феврале прошлого года Forbes. Как отмечалось, зумеры и миллениалы ходят в сауны, чтобы избавиться от хронической усталости и отдохнуть от постоянного цифрового шума. Помимо этого, влияние оказывают тренд на здоровый образ жизни и возможность снимать в банях эстетичный контент для соцсетей.