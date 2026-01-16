EN
Готовящиеся к войне с Россией британские морпехи ночуют в снегу и пьют ром

2 минуты чтения 14:07

Бойцы Королевской морской пехоты Великобритании проводят учения в лагере Camp Viking на севере Норвегии, готовясь к возможной войне с Россией. В условиях мороза, при температуре ниже 20 градусов Цельсия, военнослужащие ночуют в снегу, прыгают в прорубь, выкрикивая свои имена и звания, а затем выпивают по рюмке рома и поднимают тост за короля Карла III, пишет Politico.

Сообщается, что экстремальная климатическая подготовка в этом регионе проходит еще со времен холодной войны, однако в 2023 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, там решили открыть новую военную базу. Как отмечает издание, с тех пор Camp Viking продолжает расширяться, и, как ожидается, уже весной этого года численность военнослужащих достигнет 1500, а в 2027 году — 2000.

«Великобритания фактически удваивает численность своих королевских морских пехотинцев в Норвегии в течение трех лет», — прокомментировала британский министр иностранных дел Иветт Купер.

Учения имитируют миссии, которые войска выполняли бы в случае применения пятой статьи НАТО о коллективной обороне, и это, по мнению командующей британскими силами специального назначения Джейми Норман, означает, что «мы больше не живем в условиях мира». Такое заявление она сделала во время беседы с Купер и норвежским министром иностранных дел Эспеном Бартом Эйде, которые прибыли с рабочим визитом в лагерь.

«Мы воспринимаем себя как находящихся на континууме, где на одном конце — война, на другом — мир, и мы находимся где-то посередине», — сказала Норман.

Как отмечает издание, Купер и Эйде публично поддержали идею о миссии НАТО под названием «Арктический страж», нацеленную на «сдерживание российских угроз» и предложенную на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии. Детали миссии, включая численность войск и то, будут ли задействованы сухопутные, морские или воздушные силы, пока остаются неясными, добавляет Politico.

