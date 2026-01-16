EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы самые безопасные авиакомпании мира

2 минуты чтения 09:43

Портал AirlineRatings составил список из 25 самых безопасных авиакомпаний полного сервиса и 25 самых безопасных бюджетных авиакомпаний на 2026 год. Рейтинг составлен на основе данных 320 отслеживаемых сайтом авиакомпаний.

Отмечается, что рейтинг опирается на несколько показателей, в том числе на количество инцидентов, скорректированное с учетом общего числа рейсов, возраст флота, подготовку пилотов и международные проверки безопасности. В этом году эксперты уделили особое предотвращению турбулентности, поскольку она остается основной причиной травм в полете.

«В этом году особенно бросается в глаза то, насколько незначительны различия между лидерами. Возможно, мы подошли к тому моменту, когда традиционные рейтинги могут вводить в заблуждение, а классификация авиакомпаний по уровням эффективности более точно отражает реальность», — отметила руководитель AirlineRatings Шарон Петерсен.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Она отметила, что все авиакомпании, попавшие в топ-25, являются мировыми лидерами авиаперевозок, и утверждать, что одна компания значительно безопаснее другой, нельзя.

В список самых безопасных авиакомпаний полного сервиса вошли Etihad из ОАЭ, Cathay Pacific из Гонконга, самая большая авиакомпания Австралии Qantas, Qatar Airways, и Emirate. Эти компании заняли первые строчки рейтинга.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

Отмечается, что Etihad удалось выйти на первое место благодаря молодому флоту, усовершенствованиям в области безопасности в кабине пилотов, особенно в условиях турбулентности, отсутствию аварий в прошлом и самому низкому показателю инцидентов на рейс среди всех авиакомпаний в списке.

В топ безопасных лоукостеров вошли гонконгская HK Express, австралийская Jetstar, сингапурская Scoot, flydubai — здесь авторы рейтинга отметили, что сейчас эта авиакомпания относится к полному спектру и далее будет оцениваться в этой категории — и британская EasyJet.

В список авиакомпаний полного спектра также включили Air New Zealand, Singapore Airlines, EVA Air, Virgin Australia, Korean Air, а в рейтинг лоукостеров — Southwest, airBaltic, VietJet Air, Wizz Air и AirAsia.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве