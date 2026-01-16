Названы самые безопасные авиакомпании мира

Портал AirlineRatings составил список из 25 самых безопасных авиакомпаний полного сервиса и 25 самых безопасных бюджетных авиакомпаний на 2026 год. Рейтинг составлен на основе данных 320 отслеживаемых сайтом авиакомпаний.

Отмечается, что рейтинг опирается на несколько показателей, в том числе на количество инцидентов, скорректированное с учетом общего числа рейсов, возраст флота, подготовку пилотов и международные проверки безопасности. В этом году эксперты уделили особое предотвращению турбулентности, поскольку она остается основной причиной травм в полете.

«В этом году особенно бросается в глаза то, насколько незначительны различия между лидерами. Возможно, мы подошли к тому моменту, когда традиционные рейтинги могут вводить в заблуждение, а классификация авиакомпаний по уровням эффективности более точно отражает реальность», — отметила руководитель AirlineRatings Шарон Петерсен.

Она отметила, что все авиакомпании, попавшие в топ-25, являются мировыми лидерами авиаперевозок, и утверждать, что одна компания значительно безопаснее другой, нельзя.

В список самых безопасных авиакомпаний полного сервиса вошли Etihad из ОАЭ, Cathay Pacific из Гонконга, самая большая авиакомпания Австралии Qantas, Qatar Airways, и Emirate. Эти компании заняли первые строчки рейтинга.

Отмечается, что Etihad удалось выйти на первое место благодаря молодому флоту, усовершенствованиям в области безопасности в кабине пилотов, особенно в условиях турбулентности, отсутствию аварий в прошлом и самому низкому показателю инцидентов на рейс среди всех авиакомпаний в списке.

В топ безопасных лоукостеров вошли гонконгская HK Express, австралийская Jetstar, сингапурская Scoot, flydubai — здесь авторы рейтинга отметили, что сейчас эта авиакомпания относится к полному спектру и далее будет оцениваться в этой категории — и британская EasyJet.

В список авиакомпаний полного спектра также включили Air New Zealand, Singapore Airlines, EVA Air, Virgin Australia, Korean Air, а в рейтинг лоукостеров — Southwest, airBaltic, VietJet Air, Wizz Air и AirAsia.