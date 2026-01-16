EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Беларус купил психбольницу за бесценок и поселился в ней

2 минуты чтения 11:59 | Обновлено: 13:18
Беларус купил психбольницу за бесценок и поселился в ней

Житель Беларуси по имени Дмитрий за 100 долларов приобрел местный комплекс зданий психиатрической больницы, которая была закрыта и выставлена на аукцион после пожара в 2019 году. Мужчина переехал в один из кабинетов бывшего стационара, а из больничных палат сделал художественную галерею. Его историю рассказал беларусский сайт Onliner.

Здания, как сообщается, были построены еще в XVIII веке как иезуитский коллегиум. После того, как орден распустили, сооружение превратилось в усадьбу, которую передавали от помещика к помещику. Впоследствии место преобразовали в Гродненскую областную психиатрическую больницу «Жодишки». 

Отмечается, что в разное время здесь проходили лечение сотни пациентов под наблюдением такого же числа сотрудников больницы. Однако в конце 2019 года в «Жодишках» случился пожар. Два человека погибли, а остальных перевезли в другие учреждения. Саму больницу решили закрыть и выставить на аукцион.

«Здание требовало ремонта, и государство решило, что проще все закрыть и продать с аукциона. Так постройка и оказалась у меня. Главный корпус вместе с пищеблоком, архивом и другими административными зданиями, а еще с территорией в 1,5 гектара обошлись мне примерно в 100 долларов», — поделился Дмитрий.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Мужчина планировал преобразовать здания в ретрит-центр, однако по итогу они превратились в культурное пространство под названием «Вобраз». Дмитрий рассказал, что принимает картины от самых разных авторов: известных и неизвестных, а затем развешивает полотна на стенах сооружения.

На месте больницы все еще остались старая мебель, выцветшие брошюры и артефакты того периода: таблички на кабинетах, сейфы для хранения медикаментов и даже выцарапанные надписи на стенах. Сам Дмитрий переехал вместе со своей собакой в бывший рентген-кабинет, где установил необходимую для проживания мебель.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:@vobraz_com / Instagram

Посмотрите другие материалы

Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве