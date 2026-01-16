Беларус купил психбольницу за бесценок и поселился в ней

Житель Беларуси по имени Дмитрий за 100 долларов приобрел местный комплекс зданий психиатрической больницы, которая была закрыта и выставлена на аукцион после пожара в 2019 году. Мужчина переехал в один из кабинетов бывшего стационара, а из больничных палат сделал художественную галерею. Его историю рассказал беларусский сайт Onliner.

Здания, как сообщается, были построены еще в XVIII веке как иезуитский коллегиум. После того, как орден распустили, сооружение превратилось в усадьбу, которую передавали от помещика к помещику. Впоследствии место преобразовали в Гродненскую областную психиатрическую больницу «Жодишки».

Отмечается, что в разное время здесь проходили лечение сотни пациентов под наблюдением такого же числа сотрудников больницы. Однако в конце 2019 года в «Жодишках» случился пожар. Два человека погибли, а остальных перевезли в другие учреждения. Саму больницу решили закрыть и выставить на аукцион.

«Здание требовало ремонта, и государство решило, что проще все закрыть и продать с аукциона. Так постройка и оказалась у меня. Главный корпус вместе с пищеблоком, архивом и другими административными зданиями, а еще с территорией в 1,5 гектара обошлись мне примерно в 100 долларов», — поделился Дмитрий.

Мужчина планировал преобразовать здания в ретрит-центр, однако по итогу они превратились в культурное пространство под названием «Вобраз». Дмитрий рассказал, что принимает картины от самых разных авторов: известных и неизвестных, а затем развешивает полотна на стенах сооружения.

На месте больницы все еще остались старая мебель, выцветшие брошюры и артефакты того периода: таблички на кабинетах, сейфы для хранения медикаментов и даже выцарапанные надписи на стенах. Сам Дмитрий переехал вместе со своей собакой в бывший рентген-кабинет, где установил необходимую для проживания мебель.