«Сибирский взрыв» угрожает Европе

2 минуты чтения 18:50

В конце января Европа столкнется с масштабным похолоданием из-за так называемого «сибирского взрыва», что приведет к росту спроса на отопление зданий и сокращению региональных поставок газа, пишет Bloomberg. По информации агентства, рекордно низкие температуры также ожидаются в Китае и Японии.

Сообщается, что на следующей неделе Азию охватит мощный выброс ледяного арктического воздуха. По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, похолодание сначала придет в Северо-Восточный Китай, затем распространится на Корейский полуостров и Японию, после чего продвинется на юг, в центральные и восточные регионы Китая. Синоптики утверждают, что холода вызваны низким давлением в верхних слоях атмосферы. 

По словам старшего метеоролога в японской компании Atmospheric G2 Такахисы Нисикавы, температура воздуха по всей территории Китая и Кореи может опуститься более чем на 10°C ниже климатической нормы. «Конец января и февраль, вероятно, останутся холоднее обычного, что предвещает рост спроса на отопление по всей Восточной Азии», — сказал он.

До сих пор зима в Восточной Азии была довольно мягкой. Согласно данным Национального климатического центра страны, средняя температура в Китае в прошлом месяце была на 1,8°C выше исторической нормы, что сделало декабрь вторым самым теплым за всю историю наблюдений. В Японии, как отмечается, также наблюдались температуры, близкие к норме или немного превышающие ее.

По словам Нисикавы, предстоящая волна похолодания «выделяется интенсивностью холодного воздуха и масштабом его распространения». Если текущие прогнозы подтвердятся, январь может стать самым холодным в Восточной Азии за последние пять лет, добавил он.

Bloomberg пишет, что мощный выброс ледяного арктического воздуха, вероятно, приведет к повышению спроса на отопление на ключевых энергетических рынках.

Согласно прогнозам, сильный приток ледяного воздуха из Сибири, накроет Европу ближе к концу месяца. Ожидается, что морозы в первую очередь затронут Восточную Европу. Так, 24 января средняя температура в Эстонии и Латвии опустится до -13°C, что более чем на 9 градусов ниже климатической нормы. Отмечается, что по мере продвижения холодного воздуха на запад температура в Польше может упасть до -10°C, а в Германии до -3°C, что значительно ниже средних значений в этих странах.

