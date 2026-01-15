EN
EN
СМИ заявили о желании России сделать Киев непригодным для жизни

2 минуты чтения 16:34 | Обновлено: 16:38

Кремль на протяжении многих лет пытается «заморозить» Украину, однако именно последние атаки на Киев стали самыми разрушительными за все время войны, пишет The New York Times. По мнению авторов газеты, цель России заключается в том, чтобы сделать украинскую столицу непригодной для жизни.

Киев остается недоступным для российских сухопутных войск, но находится в зоне досягаемости ударных беспилотников и ракет. Несмотря на то, что большая часть боевых действий ведется на востоке страны, столица, как отмечается, все еще является символической целью России.

Хотя Киев многие годы «на удивление хорошо» справлялся с последствиями обстрелов, город остается уязвимым, особенно с наступлением холодов, пишет издание. В первую зиму после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Москва попыталась вывести из строя всю национальную энергосистему. Газета подчеркивает, что это решение «оказалось слишком амбициозным», так как Украина смогла перенаправлять электричество вокруг поврежденного оборудования. 

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

В этом году Россия сосредоточилась на трех городах: Киеве, Одессе и Днепре, рассказал директор украинского Консалтингового центра энергетической отрасли (EIR Center) Александр Харченко. По его словам, Кремль поставил цель изолировать эти города от национальной энергосети, а затем разрушить электростанции. Это подтверждают систематические атаки, которые повторяются каждые две недели, чтобы помешать ремонтным работам, отмечает газета.

«Они стараются ударить там, где ведется техническое обслуживание. У нас много раненых и погибших энергетиков», — поделился директор EIR Center.

В ночь на 9 января Россия атаковала трансформаторные подстанции в Киеве и вокруг города. Кроме того, российские войска нанесли удары по всем трем электростанциям, работающим на газе и угле, что лишило город внутренних источников тепла и электричества.

