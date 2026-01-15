EN
Мир

Названа самая небезопасная страна

2 минуты чтения 19:30

Шестой год подряд на планете снижается уровень миролюбия. Россия по этому показателю заняла последнее место, говорится в ежегодном отчете Института экономики и мира.

Всего в списке находятся 163 страны. Их сравнивали по таким показателям, как уровень преступности, политической стабильности и свободы, а также степень вовлеченности в военные конфликты. По суммарным оценкам аналитиков, Россия заняла последнее 163 место. На предпоследнем — Украина.

К числу наиболее небезопасных стран наравне с Россией отнесли Судан, Демократическую Республику Конго и Йемен. В десятку же самых безопасных стран вошли Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария, Сингапур, Португалия, Дания, Словения и Финляндия.

По данным Института экономики и мира, средний уровень миролюбия уменьшился на 0,36% по сравнению с предыдущим годом, а в целом улучшений по этому показателю не наблюдалось с 2013 года. Так, 97 стран стали менее безопасными и доброжелательными, чем были в 2008 году.

На данный момент в мире идут 59 активных конфликтов, что является максимальным числом после Второй мировой войны. Средняя доля оборонных расходов в ВВП увеличилась на 2,5%, достигнув пика с 2010 года. Снизился и уровень успешного разрешения конфликтов, который находится на 50-летнем историческом минимуме.

Самым мирным регионом специалисты признали Западную и Центральную Европу, тогда как наиболее небезопасным оказались Ближний Восток и Северная Африка. Единственный регион, в среднем улучшивший свое «миролюбие» — Южная Америка.

