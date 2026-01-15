EN
Названы лучшие города для путешествий в одиночку

2 минуты чтения 11:03

Сайт для путешественников TripAdvisor выбрал 25 лучших городов для одиночных путешествий в 2026 году. Рейтинг составлен на основе «качества и количества отзывов» на платформе для каждого места, в том числе на количестве положительных отзывов о еде, общественном транспорте и развлечениях в каждом городе, отмечает TimeOut.

Первое место занял ирландский Дублин. По мнению TimeOut, одним из главных факторов, позволивших городу стать лидером, оказалось удобство пеших прогулок. TripAdvisor описал Дублин как «компактный город с дружелюбной атмосферой», добавив, что сочетание его небольших размеров и хорошей транспортной доступности делает его идеальным местом для неспешного изучения.

На втором месте расположился Берлин. Его составители списка охарактеризовали как «город с неординарным характером, от моды и архитектуры до напряженной политической истории». Отмечается, что столица Германии подходит для путешествий с целью как познакомиться с ночной жизнью города, так и изучить его историю.

Замыкает топ-3 Лондон. Он занял третью строчку благодаря большому количеству интересных мест, удобству передвижения по городу и «безграничным возможностям». TripAdvisor отметил архитектурное разнообразие британской столицы, добавив, что там «нет двух одинаковых дней» для путешественников.

В десятку лучших городов также попали Сантьяго в Чили, Эдинбург в Великобритании, Нью-Йорк в США, Ханой во Вьетнаме, Мадрид в Испании, Бали в Индонезии и Кейптаун в Южной Африке. Далее в рейтинг внесли Амстердам, перуанский Куско, Дубай, Корсику, Лиссабон, Прагу, Барселону, Сеул, Сидней, Сицилию, область Тоесу в Токио, хорватский Сплит, мексиканский Канкун, Краков и греческий Пирей.

