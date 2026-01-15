Китайский «доктор Франкенштейн» назвал лидера в области генной инженерии

Технологии редактирования генов, над которыми работают ученые в Китае, опережают исследования, которые проводят в США. Так считает профессор из КНР Хэ Цзянькуй, который известен как создатель первых генно-модифицированных детей.

«Китайские технологии редактирования генов захватят мир, как это уже сделали китайские электромобили», — сказал Хэ в интервью The New York Times. Он отметил, что ученые в США слишком скованы этическими комитетами, регулирующими органами и страхом перед неизвестностью.

Хэ Цзянькуй получил прозвище «доктор Франкенштейн» после того, как в 2018 году он провел эксперимент по редактированию генов эмбрионов. В результате на свет появились близняшки, а позже еще один ребенок от других родителей. По словам Хэ, отцы всех детей имели положительный ВИЧ-статус, а дети родились здоровыми.

В декабре 2019 года профессора приговорили к трем годам свободы за нарушение законодательства в области экспериментов с людьми и проведение медицинских процедур без лицензии. В 2022 году Цзянькуй освободился из тюрьмы.

Последний день Сергея Бодрова Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет Общество 17 минут чтения

В разговоре с The New York Times профессор не извинялся за свою прошлую работу, отмечая, что просто опередил свое время: «Люди еще не были готовы принять то, чем я занимался».

Сейчас же настроения в обществе поменялись, отметил Цзянькуй. Он сослался на опрос, проведенный Университетом Сунь Ятсена в Гуанчжоу, который показал, что большинство китайцев поддерживают редактирование генов для профилактики заболеваний.

Также профессор упомянул недавние постановления китайского правительства, регулирующие исследования в области «новых биомедицинских технологий». С одной стороны новые правила запрещают модификацию ДНК в репродуктивных клетках человека, а с другой стороны оставляют пространство для проведения таких исследований, отметили журналисты.

Так, из документа следует, что департамент здравоохранения Китая будет контролировать все исследования, в которых есть «манипуляции с репродуктивными клетками, зиготами или эмбрионами человека и их имплантацией в человеческий организм с целью их развития».

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

Новые правила не дают четкого понимания, будет ли в будущем разрешено использовать таких эмбрионов для рождения детей с измененными генами, но все же являются «признаком того, что Китай открывается в этой области», сказал Цзянькуй.

Сейчас 41-летний профессор живет в просторной квартире в Пекине, также у него есть телохранитель. Как Цзянькуй рассказал журналистам, все это ему предоставил спонсор, имя которого он отказался раскрыть. Помимо этого, по словам исследователя, ему предложили работу в финансируемой государством медицинской академии в Шэньчжэне.