Киберразведчик СВР звонил Лаврову и луганскому доносчику перед самоубийством

Российский шифровальщик Антон Панов 8 января покончил с собой в российском посольстве на Кипре прямо в своем кабинете. Незадолго до кончины он связывался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, его советником Бахтиером Хакимовым, а также с заместителем министра Михаилом Богдановым, выяснил The Insider.

Панов также звонил, как установило издание благодаря телефонным биллингам, начальнику валютно-финансового департамента (ВФД) МИД Андрею Лысикову. The Insider отмечает, что к ВФД часто приписывают кадровых офицеров СВР и ГРУ, которые занимаются шпионажем, действуя под прикрытием дипломатической должности.

Другими контактами Панова незадолго до его самоубийства стали Василий Васнецов и Евгений Станиславов — российские послы в Молдове и Венгрии соответственно. Он также звонил советнику посольства в Узбекистане Андрею Ланчикову и экс-сенатору от оккупированного Крыма Сергею Цекову, которого разыскивает МВД Украины.

Еще один контакт Панова — «Саша Снайпер». За этим позывным, как пишет The Insider, скрывается уроженец Луганска Александр Борисов, который в 2014 году был одним из организаторов пророссийских митингов в Крыму. Он также воевал на Донбассе и служил снайпером. Позже стал известен благодаря доносам на оппозиционных политиков: в 2019 году Борисов обращался к Владимиру Путину, призывая закрыть «Новую газету», так как та якобы «поддерживает терроризм и однополые браки».

Зачем Панов звонил вышеперечисленным людям издание не уточняет, однако анонимный проект «ВЧК-ОГПУ» писал, что Панов был «ярым игроманом» и неоднократно делал ставки на спортивные мероприятия.

О смерти Панова 12 января сообщило российское посольство на Кипре, не называя причин его смерти. В начале 2000-х Панов работал криптографом в научно-техническом центре «Атлас», который напрямую подчинялся ФСБ. Издание «Важные истории» подтвердило, что позже он стал шифровщиком в Службе внешней разведки России.

Ранее на Кипре обнаружили тело, вероятно принадлежащее пропавшему 7 января экс-главе одной из крупнейших российских компаний «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру.