СМИ сообщили о смерти пропавшего на Кипре экс-главы «Уралкалия»

На Кипре обнаружили тело, вероятно принадлежащее пропавшему 7 января экс-главе одной из крупнейших российских компаний «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщили «Фонтанка» и Protagon со ссылкой на источники.

Тело обнаружили на труднодоступном участке побережья, рассказали собеседники Protagon. Как отметило издание Philenews, следователи еще не успели подтвердить, что тело принадлежит Баумгертнеру.

В полиции Лимасола РБК также рассказали, что найденному телу еще нужно провести ДНК-экспертизу, так как находившийся в воде труп раздулся, а кожа почернела.

