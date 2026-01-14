EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы самые жаркие годы в истории человечества

2 минуты чтения 15:57

Самым жарким годом в истории наблюдений стал 2024 год. Об этом пишет служба наблюдения за изменением климата европейской программы Copernicus.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

В тройке самых жарких годов в истории человечества оказались три последних года — 2023, 2024 и 2025. Прошлый год стал третьим, а 2023 год занял вторую строчку рейтинга. 

Ученые измеряют среднегодовую температуру на Земле начиная с 1850 года, с начала постиндустриальной эпохи. 2025 год не добрался до первого места из-за воздействия климатического явления под названием Ла-Нинья, считают исследователи. Оно привело к понижению температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

При этом первый месяц прошлого года оказался самым жарким январем в истории, а среднегодовая температура в 2025 году на 1,47°С превысила показатели конца 19-го века. 

Прошлый год оказался самым жарким в истории для Антарктиды и вторым в истории в Арктике. Увеличилось по сравнению со средним показателем и количество дней с сильной жарой, к таким исследователи относят сутки, когда температура воздуха поднимается выше 32°С.

Глава службы наблюдения за изменением климата Copernicus Карло Буонтемпо считает, что температура на земле продолжит расти в ближайшие годы. Он отметил, что человечество вряд ли сможет сдержать ее рост на планировавшемся ранее уровне в 1,5°С до 2030 года. Вероятно, середина 2020-х годов в будущем будет считаться относительно прохладным периодом, считает Буонтемпо.

Показатели 2023 года оказались ненамного выше прошлогодних — тогда среднегодовая температура превысила доиндустриальный уровень на 1,48°С. В 2024 году разница была выше — 1,6°С.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом