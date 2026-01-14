Названы самые жаркие годы в истории человечества

Самым жарким годом в истории наблюдений стал 2024 год. Об этом пишет служба наблюдения за изменением климата европейской программы Copernicus.

В тройке самых жарких годов в истории человечества оказались три последних года — 2023, 2024 и 2025. Прошлый год стал третьим, а 2023 год занял вторую строчку рейтинга.

Ученые измеряют среднегодовую температуру на Земле начиная с 1850 года, с начала постиндустриальной эпохи. 2025 год не добрался до первого места из-за воздействия климатического явления под названием Ла-Нинья, считают исследователи. Оно привело к понижению температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

При этом первый месяц прошлого года оказался самым жарким январем в истории, а среднегодовая температура в 2025 году на 1,47°С превысила показатели конца 19-го века.

Прошлый год оказался самым жарким в истории для Антарктиды и вторым в истории в Арктике. Увеличилось по сравнению со средним показателем и количество дней с сильной жарой, к таким исследователи относят сутки, когда температура воздуха поднимается выше 32°С.

Глава службы наблюдения за изменением климата Copernicus Карло Буонтемпо считает, что температура на земле продолжит расти в ближайшие годы. Он отметил, что человечество вряд ли сможет сдержать ее рост на планировавшемся ранее уровне в 1,5°С до 2030 года. Вероятно, середина 2020-х годов в будущем будет считаться относительно прохладным периодом, считает Буонтемпо.



Показатели 2023 года оказались ненамного выше прошлогодних — тогда среднегодовая температура превысила доиндустриальный уровень на 1,48°С. В 2024 году разница была выше — 1,6°С.