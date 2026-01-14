Дания и США не смогли договориться по Гренландии

Переговоры между представителями Дании и США о судьбе Гренландии завершились в Вашингтоне. Они продолжались 50 минут, но по итогу стороны так и не нашли взаимопонимания, заявил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

«Мы хотим сотрудничать с нашими американскими друзьями и союзниками, но это должно быть уважительное сотрудничество, которое не будет нарушать «красные линии» Королевства Дания», — отметил Расмуссен во время пресс-конференции.

Между президентом США Дональдом Трампом и представителями Дании и Гренландии остаются, как отмечает издание AP News, «фундаментальные разногласия». Трамп продолжает решительно настаивать на том, что Америка должна полностью контролировать территорию острова, иначе рано или поздно Гренландия окажется под влиянием Китая и России.

Тем не менее Расмуссен надеется, что стороны продолжат диалог и в итоге придут к решению проблемы национальной безопасности США без изменения суверенного статуса Гренландии. При этом он отметил, что нелегко придумывать инновационные решения, когда «каждое утро просыпаешься от различных угроз».

Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее заявил NBC News, что план покупки Гренландии сохраняет «высокий приоритет» для Трампа. Специальная коллегия подсчитала, во сколько США может обойтись покупка всего острова.

Однако в правительстве Гренландии неоднократно и последовательно заявляли, что «ни при каких обстоятельствах не согласятся» с желанием Трампа взять остров под свой контроль или купить его.

В целесообразности захвата Гренландии сомневаются и некоторые представители американских военных. Остров может оказаться попросту бесполезным для США, ведь страна построила самую мощную в мире систему зарубежных военных баз, не владея чужой территорией.