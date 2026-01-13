Женщина заработала на «страховке любви»

В 2016 году жительница города Сиань по фамилии Ву купила так называемую «страховку любви», а спустя почти 10 лет она получила по ней выплату в 10 тысяч юаней (около 1400 долларов США). Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, женщина получила выплату после того, как заключила брак со своим партнером по фамилии Ван, с которым она познакомилась еще в средней школе. Пара начала встречаться в 2015 году, а годом позже Ву подарила своему парню «страховой полис любви» за 199 юаней (около 28 долларов).

Как рассказал Ван, он изначально подумал, что его девушку обманули. Полис был выдан компанией China Life Property and Casualty Insurance Company Limited. Согласно условиям страхования, если заключивший договор с компанией человек заключал брак через три года после покупки страховки и далее на протяжении 10 лет, то он мог получить либо 10 тысяч роз, либо кольцо с бриллиантом в форме сердца весом 0,5 карата.

При этом представитель компании рассказал, что «страховые полисы любви» перестали выпускать еще в 2017 году, когда бывшая Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая обязала страховые компании прекратить создание «сомнительных» продуктов. Однако купленные до этого времени полисы все еще можно было использовать. Страхователи могли выбрать между 10 тысячами юаней наличными и 10 тысячами роз.

Ву и Ван зарегистрировали брак в октябре прошлого года. Ву пояснила, что, поскольку свадьбу уже сыграли, она не знает, куда деть 10 тысяч роз, поэтому молодожены сошлись на том, чтобы получить денежную выплату. Ван добавил, что пара уже подала запрос в страховую компанию и ждет возможности получить деньги. В отделе обслуживания клиентов супругам пообещали прислать электронное письмо, чтобы они могли предоставить необходимые документы.