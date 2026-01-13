Составлен список самых сильных паспортов 2026 года

Самыми влиятельными паспортами в 2026 году стали документы Сингапура, Японии и Южной Кореи. Это следует из рейтинга британской консалтинговой компанией Henley & Partners, специализирующейся на вопросах гражданства и резидентства.

Граждане Сингапура, паспорт которого занял первое место, имеют право на безвизовый въезд в 192 из 227 стран и территорий, включенных в индекс компании. Второе место делят Япония и Южная Корея с безвизовым доступом в 188 стран.

Третье место делят сразу пять европейских стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. Граждане этих государств могут въехать без визы в 186 стран и территорий.

На четвертом месте находятся европейские страны, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в 185 стран: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия. Пятое место разделили Венгрия, Португалия, Словакия, Словения и Объединенные Арабские Эмираты. Граждане этих стран имеют безвизовый доступ в 184 страны.

На шестом месте находятся Хорватия, Чехия, Эстония, Мальта, Новая Зеландия и Польша. Австралия сохранила свою позицию на седьмом месте, разделив его с Латвией, Лихтенштейном и Великобританией.

Самый внушительный рост за 20-летнюю историю существования рейтинга показали Объединенные Арабские Эмираты. С 2006 года страна поднялась в топе на 57 позиций, договорившись о безвизовом режиме со 149 странами. Как следует из отчета, это стало возможным благодаря дипломатическому взаимодействию и смягчению визовой политики со стороны ОАЭ.

Больше всего позиций за 2025 год потеряла Великобритания, которая за 12 месяцев потеряла безвизовый режим с восемью странами.