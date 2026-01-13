EN
Интернет и мемы

Отец опустил годовалого ребенка в прорубь в 30-градусный мороз

2 минуты чтения 18:05 | Обновлено: 18:08

Житель Сургута по имени Радмир искупал своего годовалого сына Мартина в проруби, трижды окунув ребенка в ледяную воду. Видео купания опубликовал телеграм-канал «Моржи Сургута» центра зимнего плавания «Айсберг».

«Нашему моржонку год и четыре. Самый-самый молодой. Мартин Радмирович», — говорит на записи человек, снимающий видео.

После окунания Мартин начинает плакать, но отец успокаивает ребенка: «Все-все-все, все хорошо, ничего больше нет, видишь». Во время этих слов Радмир вылезает из проруби и согревает сына полотенцем.

При этом у центра зимнего плавания «Айсберг» сформировалась другая интерпретация произошедшего: «С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие. Вот это настоящая команда!»

В момент съемки видео в Сургуте был 30-градусный мороз. Опубликованное видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну критики в адрес родителей годовалого Мартина. По мнению многих комментаторов, такие купания опасны для неокрепшего организма ребенка и могут плохо закончиться.

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал

Директор центра зимнего плавания «Айсберг» Азамат Якупов сказал URA.RU, что после купания в холодной воде Радмир сходил с Мартином в баню. Здоровью ребенка ничего не угрожало, так как семья давно практикует закаливание и использует проверенные методики, добавил Якупов.

Врач-терапевт Галина Слободина не согласилась с директором центра зимнего плавания. В разговоре с URA.RU она подчеркнула, что детей в таком возрасте не нужно закалять — из-за таких процедур в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

