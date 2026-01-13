Итальянский городок накрыла волна необъяснимых смертей

В итальянской коммуне Кастильон-Фиорентино с населением около 13 тысяч человек за первые 10 дней этого года умерли 14 человек. Это составило треть от общего числа смертей в прошлом году, пишет La Repubblica.

По словам мэра города Марио Аньелли, такие показатели превышают уровень смертности в период пандемии коронавируса. «Я обычно участвую в похоронах, чтобы поддержать родственников, в эти дни я старался всегда быть рядом, но это было невыносимо. <…> За 12 лет моего пребывания на посту мэра я такого еще не видел», — рассказал Аньелли.

Он добавил, что часть умерших были людьми в возрасте чуть старше 60 лет, «внешне здоровыми, которые после первоначального недомогания умерли в течение нескольких дней».

Мэр добавил, что он пока не связывает смерти с эпидемией гриппа, поскольку ждет данных от местного отделения здравоохранения. В то же время он добавил, что, хотя у него нет официальных данных, в других муниципалитетах тоже зарегистрировано много смертей.

«Мы столкнулись с аномальной ситуацией, необъяснимой на данный момент, но причины которой необходимо понять», — заявил Аньелли. По его словам, волна смертей может оказаться простым совпадением или быть связанной с сильным похолоданием в регионе.

La Repubblica отмечает, что в городе залы прощания продолжают быть постоянно переполненными, доски объявлений о смерти также заполнены, а похороны следуют одни за другими.

Кроме того, по данным издания, в Кастильон-Фиорентино, согласно статистике за прошлый год, родились 74 младенца, тогда как число умерших жителей оказалось равно 133. Это отражает постепенное обезлюдение небольших населенных пунктов региона.