СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть

2 минуты чтения 13:37

Эксперт по Кавказу Гарольд Чемберс рассказал газете The Times, что Кремль задумался о смене власти в Чечне на фоне сообщений о тяжелой болезни главы республики Рамзана Кадырова. Тот, в свою очередь, заботится о преемственности власти и долгосрочной безопасности своей семьи.

Издание ссылается на публикацию «Новой газеты Европа» о госпитализации Кадырова в конце декабря. Глава Чечни ​​предположительно страдает от некроза поджелудочной железы и проблем с почками. Через несколько дней после появления информации о том, что Кадыров находится в больнице, его заметили с тростью на открытии религиозного учебного заведения в селе Новый Шарой.

Позже украинская разведка сообщила, что у Кадырова отказали почки. The Times отмечает, что это не первый случай, когда ГУР сообщает о том, что Кадыров находится на грани смерти. Так, в 2023 году украинская разведка сообщила, что он находится в критическом состоянии в больнице, а украинские СМИ писали, что Кадыров впал в кому.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

Газета напомнила, что около сотни родственников Кадырова занимают различные должности в чеченской администрации — это самый высокий показатель среди российских чиновников. Для сравнения, среди родственников Путина, который идет в этом рейтинге на втором месте, руководящие должности занимают 26 человек. 

Отмечается, что Кадыров, вероятно, готовит своего 18-летнего сына Адама в качестве преемника. За последние месяцы ему было присвоено множество титулов, а также пост секретаря Совета Безопасности. Недавно Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата вице-премьером Чечни.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

По словам Гарольда Чемберса, эти назначения свидетельствуют о том, что Кадыров стремится ответить на растущую угрозу его власти со стороны российских спецслужб, которые хотят видеть в Чечне более послушного правителя.

«Именно этот факт, а также плохое состояние здоровья, заставляют Кадырова ускорить продвижение своих сыновей на более высокие политические должности», — считает Чемберс.

При этом считается, что московские чиновники склонны отдавать предпочтение командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову и депутату Госдумы Адаму Делимханову.

