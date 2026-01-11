EN
Общество

СМИ: у Кадырова отказали почки

2 минуты чтения 15:50 | Обновлено: 15:51

О проблемах со здоровьем главы Чечни Рамзана Кадырова пишут украинское информационное агентство «Укринформ» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР). По их данным, у Кадырова отказали почки. Других подтверждений этой информации пока не было.

По данным изданий, российские власти обсуждают потенциальных кандидатов, которые могли бы заменить Кадырова. Сейчас, по данным источника в ГУР, глава Чечни находится на диализе, но врачи не дают никаких прогнозов относительно его состояния.

В ГУР также рассказали «Укринформу», что Кадыров находится в собственной больнице в Чечне, куда приехали его родственники, в том числе и те, которые живут за границей. 

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

По данным украинских СМИ, наиболее вероятными преемниками Кадырова на данный момент являются председатель правительства Чечни Магомед Даудов, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и старший сын Кадырова Ахмат.

Ранее стало известно, что Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата исполняющим обязанности заместителя главы правительства республики. Этот пост он будет совмещать с должностью регионального министра по физической культуре и спорту.

В начале января Кадырова заметили с тростью. Это произошло после сообщений о его госпитализации. По данным СМИ, видео с Кадыровым было записано 3 января — на это указывают метаданные записи, а также то, что советник Адам Шахидов говорил об открытии религиозного учебного заведения в селе Новый Шарой перед Новым годом. Именно на этом мероприятии сняли Кадырова. При этом 31 декабря «Новая газета Европа» сообщила об экстренной госпитализации Кадырова из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
