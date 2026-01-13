EN
Названы лучшие в мире авиакомпании эконом-класса

2 минуты чтения 10:20

Британская консалтинговая компания Skytrax составила рейтинг лучших авиакомпаний эконом-класса в 2025 году. Помимо основного списка, в который вошли 20 авиакомпаний, составители назвали отдельные десятки авиакомпаний с лучшими местами и лучшим питанием. Свои победители также были выбраны в каждом регионе мира.

Так, лучшей авиакомпанией эконом-класса была признана Cathay Pacific, которая базируется в Гонконге. Второе и третье место заняли авиалинии Катара и Сингапура. В топ-10 авиакомпаний вошли крупнейшая японская авиакомпания ANA, Japan Airlines, тайваньская EVA Air, Emirates, еще одна компания из Тайваня STARLUX Airlines, китайская Hainan Airlines и Turkish Airlines. 

Из европейских компаний в топ-20 попали Air France (11 место), британская Virgin Atlantic (14 место) и British Airways (17 место), из американских — Delta (13 место).

Авиакомпанией эконом-класса с лучшими креслами была признана Japan Airlines. Она получила эту награду в шестой раз подряд. В эконом-классе авиакомпании расстояние между креслами составляет 86 сантиметров, кресла оснащены 13-дюймовыми экранами 4K, полностью регулируемыми подголовниками, розетками и подстаканниками, а также стандартным карманом для мелочей и отделениями для хранения личных вещей. Далее в этом рейтинге идут Cathay Pacific, Korean Air, Singapore Airlines и Qatar Airways.

Лучшее питание на борту самолета оказалось у тайваньской EVA Air. В топ-5 этого списка вошли Cathay Pacific, авиалинии Катара и Сингапура, а также тайваньская STARLUX Airlines.

В число лучших авиакомпаний эконом-класса в разных регионах мира попали Эфиопские авиалинии в Африке, Cathay Pacific в Азии, авиакомпания Qantas в Австралии и Тихоокеанском регионе, Хайнаньские авиалинии в Китае, Азербайджанские авиалинии в Центральной Азии и странах СНГ, Turkish Airlines в Европе, IndiGo в Индии и Южной Азии, Qatar Airways на Ближнем Востоке, Delta в Северной Америке и LATAM в Южной.

