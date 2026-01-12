Объявлены победители премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус», на которой были отмечены лучшие достижения в кино и на телевидении за последние 12 месяцев, передает Би-би-си.

Главными триумфаторами стали «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо, Чейз Инфинити, Шоном Пенном и Бенисио дель Торо в главных ролях, а также сериал Netflix «Переходный возраст». Обе картины получили награды в четырех номинациях.

Лучшим драматическим фильмом был признан «Гамнет» режиссера Хлои Чжао о вымышленной истории жизни сына Уильяма Шекспира, который умер в юном возрасте. «Битву за битвой» выбрали лучшим фильмом в жанре мюзикла или комедии.

Лучшим фильмом на иностранном языке выбрали «Секретного агента» совместного производства Бразилии и Франции. Один из исполнителей главных ролей Вагнер Моура также получил премию как лучший актер. Награду в номинации «лучший анимационный фильм» забрали «Кейпоп-охотницы на демонов». Лучшим драматическим сериалом была признала «Больница Питт», а лучшим комедийным сериалом — «Киностудия».

Тимоти Шаламе получил свой первый «Золотой глобус» за роль в спортивной драме «Марти Великолепный», посвященной знаменитому игроку в настольный теннис Марти Рейсману. Приз как лучшая актриса мюзикла или комедии получила Роуз Бирн, сыгравшая в «Я бы тебя пнула, если могла», а лучшей актрисой в драме была признана Джесси Бакли («Гамнет»).

Награды за лучшие роли второго плана получили Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность») и Тияна Тейлор («Битва за битвой»). Этот же приз среди актеров сериалов получили Эрин Доэрти и Оуэн Купер из «Переходного возраста».