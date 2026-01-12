EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Экс-глава одной из крупнейших российских компаний пропал на Кипре

2 минуты чтения 12:13 | Обновлено: 12:14

Бывший глава одной из крупнейших российских компаний «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. Об этом сообщила полиция страны.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

Последний раз по месту жительства в Лимассоле 56-летнего мужчину видели 7 января 2026 года. Кипрские СМИ сообщили также о начале поисково-спасательной операции, которая была приостановлена 11 января из-за проливных дождей и штормового фронта. 

По данным журналистов, сотрудники Баумгертнера сообщили о его пропаже после того, как он не ответил на несколько телефонных звонков. Для его поиска власти Кипра использовали авиацию.

Предпринимателя ищут в районе деревни Писсури, здесь последний раз был зафиксирован сигнал его мобильного телефона. Ожидается, что поисковая операция будет возобновлена утром 12 января. 

Баумгертнер занимал топ-позиции в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, сначала он был коммерческим, а затем генеральным директором компании. В августе 2013 года его задержали в Беларуси, когда он приехал на переговоры с премьером страны Михаилом Мясниковичем, мужчину обвинили в злоупотреблении полномочиями, отмечает «Медуза». 

Издание The Bell называет Баумгертнера заложником в российско-беларусской «калийной» войне — так журналисты назвали конфликт между властями Беларуси и «Уралкалием». Мужчина провел три месяца в СИЗО и под домашним арестом, после этого его выдали России. 

Для экстрадиции российские власти возбудили против него уголовное дело, Баумгертнера тогда заочно арестовали и объявили в международный розыск. В 2015 году дело закрыли за отсутствием состава преступления, последние годы он жил на Кипре, отмечает «Медуза».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом