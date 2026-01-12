Экс-глава одной из крупнейших российских компаний пропал на Кипре

Бывший глава одной из крупнейших российских компаний «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. Об этом сообщила полиция страны.

Последний раз по месту жительства в Лимассоле 56-летнего мужчину видели 7 января 2026 года. Кипрские СМИ сообщили также о начале поисково-спасательной операции, которая была приостановлена 11 января из-за проливных дождей и штормового фронта.

По данным журналистов, сотрудники Баумгертнера сообщили о его пропаже после того, как он не ответил на несколько телефонных звонков. Для его поиска власти Кипра использовали авиацию.

Предпринимателя ищут в районе деревни Писсури, здесь последний раз был зафиксирован сигнал его мобильного телефона. Ожидается, что поисковая операция будет возобновлена утром 12 января.

Баумгертнер занимал топ-позиции в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, сначала он был коммерческим, а затем генеральным директором компании. В августе 2013 года его задержали в Беларуси, когда он приехал на переговоры с премьером страны Михаилом Мясниковичем, мужчину обвинили в злоупотреблении полномочиями, отмечает «Медуза».

Издание The Bell называет Баумгертнера заложником в российско-беларусской «калийной» войне — так журналисты назвали конфликт между властями Беларуси и «Уралкалием». Мужчина провел три месяца в СИЗО и под домашним арестом, после этого его выдали России.



Для экстрадиции российские власти возбудили против него уголовное дело, Баумгертнера тогда заочно арестовали и объявили в международный розыск. В 2015 году дело закрыли за отсутствием состава преступления, последние годы он жил на Кипре, отмечает «Медуза».