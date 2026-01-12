EN
EN
Политика

Трамп назвал единственное преимущество Зеленского

14:19 | Обновлено: 14:34

Президент США Дональд Трамп назвал единственное преимущество Владимира Зеленского в конфликте против России, пишет The New York Times. Им оказался сам Трамп.

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
Мир6 минут чтения

Политик продолжает считать, что у президента Украины не было «козырей» с первого дня войны. Но сейчас с возращением Трампа в Белый дом Киев и его европейские союзники уберегли себя от «полной катастрофы», рассказал глава США в интервью журналистам.

Трамп считает, что без него российско-украинский конфликт мог бы перерасти в Третью мировую войну. Сейчас Белый дом, по его словам, делают все, что его урегулировать и не ставить сторонам точных сроков, в которые они должны заключить перемирие.

В ходе интервью Трампа также спросили, готов ли он начать программу перевооружения Украины, если Владимир Путин отвергнет его мирный план, состоящий из 20 пунктов, или затянет его исполнение. Глава Белого дома отказался отвечать на этот вопрос, заявив, что сначала попытается спасти жизни гибнущих в ходе боевых действий людей.

По оценке Трампа, ежемесячно на войне погибают от 25 до 30 тысяч человек с обеих сторон. При этом, по его словам, сейчас и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку. Ранее же Зеленский несколько раз отказывался от нее, когда Трампу удавалось договориться с Кремлем. Президент США не рассказал, когда это происходило, и почему глава Украины не принимал предложенные условия.

Спросили журналисты и о якобы состоявшемся в ночь на 29 декабря прошлого года нападении Украины на резиденцию Путина на Валдае. Ранее Трамп говорил, что не верит в утверждение российской стороны, а СМИ сообщали о том, что в распространенную Кремлем информацию не поверили и в ЦРУ.

Сейчас Трамп говорит, что не знает, является ли заявление Москвы о нападении правдой. Он не ответил прямо на реплику журналиста о том, что власти США, вероятно, не нашли доказательств целенаправленной атаки со стороны Киева.

