Иран заявил о подавлении протестов

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что властям страны удалось взять протесты под свой полный контроль. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишет Bloomberg.

Аракчи назвал протесты «террористической войной» и заявил, что у властей Ирана якобы есть доказательства прямой ответственности Израиля за их начало. Чиновник также обвинил США в подстрекательстве.

Протестующих глава МИД Ирана назвал «бунтовщиками и террористами», обвинил их в убийствах полицейских и мирных жителей, а также в уничтожении государственного имущества «в стиле ИГИЛ».

Активистская организация Human Rights Activist New Agency (HRANA) оценивает число погибших в ходе протестов в 544 человека. Среди них, по подсчетам организации, 483 протестующих, 47 военных и сотрудников правоохранительных органов, один прокурор, восемь несовершеннолетних и пять мирных лиц, не участвовавших в протестах.

Также HRANA заявляет о еще 579 сообщениях, которые организации пока не удалось проверить. Число задержанных, по подсчетам активистов, превышает 10,6 тысячи человек.

HRANA заявляет о распространении протестов на 585 населенных пунктов во всех регионах страны. Активисты утверждают, что протесты идут в 186 городах Ирана. Независимого подтверждения этих подсчетов со стороны СМИ на момент публикации нет.

Эксперт центра «Карнеги» Никита Смагин отмечает, что телеграм-каналы и иранские государственные СМИ сообщают о поставках в Иран ударных вертолетов Ми-28 и прибытии военно-транспортных Ил-76 из России и Беларуси. Также в декабре 2025 года появились сделанные в Иране фотографии десятков бронеавтомобилей «Спартак».

Смагин отмечает, что эта техника не поможет в случае вторжения в Иран со стороны третьих стран, например, США. Также она избыточна при подавлении идущих протестов, поскольку иранские силовики справляются с помощью дробовиков и слезоточивого газа. Но, по его словам, она может пригодиться, если на улицы выйдут вооруженные люди.