Иран заявил о подавлении протестов

2 минуты чтения 13:28 | Обновлено: 14:02
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что властям страны удалось взять протесты под свой полный контроль. Об этом со ссылкой на слова чиновника пишет Bloomberg.

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Аракчи назвал протесты «террористической войной» и заявил, что у властей Ирана якобы есть доказательства прямой ответственности Израиля за их начало. Чиновник также обвинил США в подстрекательстве.

Протестующих глава МИД Ирана назвал «бунтовщиками и террористами», обвинил их в убийствах полицейских и мирных жителей, а также в уничтожении государственного имущества «в стиле ИГИЛ».

Активистская организация Human Rights Activist New Agency (HRANA) оценивает число погибших в ходе протестов в 544 человека. Среди них, по подсчетам организации, 483 протестующих, 47 военных и сотрудников правоохранительных органов, один прокурор, восемь несовершеннолетних и пять мирных лиц, не участвовавших в протестах.

Также HRANA заявляет о еще 579 сообщениях, которые организации пока не удалось проверить. Число задержанных, по подсчетам активистов, превышает 10,6 тысячи человек. 

HRANA заявляет о распространении протестов на 585 населенных пунктов во всех регионах страны. Активисты утверждают, что протесты идут в 186 городах Ирана. Независимого подтверждения этих подсчетов со стороны СМИ на момент публикации нет.

Эксперт центра «Карнеги» Никита Смагин отмечает, что телеграм-каналы и иранские государственные СМИ сообщают о поставках в Иран ударных вертолетов Ми-28 и прибытии военно-транспортных Ил-76 из России и Беларуси. Также в декабре 2025 года появились сделанные в Иране фотографии десятков бронеавтомобилей «Спартак».

Смагин отмечает, что эта техника не поможет в случае вторжения в Иран со стороны третьих стран, например, США. Также она избыточна при подавлении идущих протестов, поскольку иранские силовики справляются с помощью дробовиков и слезоточивого газа. Но, по его словам, она может пригодиться, если на улицы выйдут вооруженные люди.

Фото:ZUMA Press Wire / Reuters

